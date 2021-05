El Gobierno inició esta semana la vacunación de los ciudadanos que presentan comorbilidades y son vulnerables ante la pandemia del coronavirus (COVID-19), como las personas con síndrome de Down y con enfermedad renal.

La vacunación a estos grupos se concretó luego que el presidente de la República, Francisco Sagasti, anunciara -el lunes 3 de mayo- que las personas con problemas congénitos, genéticos o degenerativos serán priorizadas por recomendación del “comité de ética, el referencia al Comité Consultivo de Alto Nivel encargado de proponer los criterios y consideraciones éticas en la toma de decisiones del MINSA.

El pasado 11 de mayo, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, indicó que se calcula que se inoculará a cerca de 10.000 ciudadanos con síndrome de Down en el Perú, de los cuales 5.000 se encuentran en Lima y Callao.

Enfatizó que este proceso se desarrollará en paralelo a la inoculación a los mayores de 70 años, por lo que se ha dispuesto que se aumente el número de brigadas de vacunación a fin de disminuir posibles retrasos.

A través de un comunicado , el Ministerio de Salud (Minsa) detalló que las personas mayores de 18 años con síndrome de Down serán inoculadas de acuerdo con el último digito de su DNI y en el punto de vacunación más cercano a su domicilio.

Según el cronograma, las personas con esta condición y cuyos DNI finalizan en el 0 o 1 fueron vacunadas el 11 y 12 de mayo. El 14 y 15 de mayo será el turno de los ciudadanos cuyos documentos de identidad terminen en 2 y 3. El 16 y 17 serán vacunados quienes tengan el DNI con 4 o 5 como últimos dígitos.

En tanto, el 18 y 19 pueden acudir las personas con documento de identificación que termine en 6 o 7. Finalmente, el 21 y 22 de mayo se vacunarán a las personas cuyo DNI acabe en 8 o 9.

En el punto de vacunación se procederá a registrar la persona con síndrome de Down a través de su DNI y, de encontrarse indocumentado, se le dará un código de identificación. No es necesario presentar el carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

La vacunación a los pacientes con síndrome de Down es universal, lo cual implica que se realiza sin ningún tipo de distinción, por lo que no se toma en cuenta si están asegurados en EsSalud, al Seguro Integral de Salud (SIS) o que carezcan de seguro.

El Ministerio de Salud enfatizó que las personas con síndrome de Down tienen una elevada prevalencia de cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar, por lo que afrontan altos niveles de riesgo ante el COVID-19.

Pacientes con enfermedad renal

El ministro Óscar Ugarte precisó que también se iniciará la vacunación a la población con comorbilidades, empezando por las personas que reciben hemodiálisis.

“En el caso de pacientes que necesitan de hemodiálisis será relativamente sencillo, porque ellos asisten a hospitales, clínicas o centros de hemodiálisis regularmente; por lo tanto, es ahí donde se les puede vacunar, mientras que a otros se les inmunizará en sus domicilios”, precisó.

En un comunicado , el Minsa remarcó que este proceso de vacunación comprende a las personas con las siguientes modalidades de terapia de reemplazo renal: hemodiálisis crónica y diálisis peritoneal crónica.

Además, recordó que la inoculación no es obligatoria, pero enfatizó que la vacuna es segura, no tiene contraindicaciones y ha mostrado tener alta eficacia en pacientes renales. No obstante, detalló situaciones que se podrían presentar antes de la vacunación:

Las personas en terapia de reemplazo renal que hayan tenido COVID-19 pueden vacunarse pasados 90 días del alta de la enfermedad.

Los pacientes en terapia de reemplazo renal no deben haber recibido otras vacunas 14 días antes de la vacunación por coronavirus, ni deberán vacunarse 14 días después.

Previa a la vacunación, el médico nefrólogo y/o médico tratante deberá evaluar la conveniencia de suspender el tratamiento anticoagulante que pudiera recibir el paciente; e indicar las acciones a seguir para la vacunación.

¿Dónde es la vacunación?

El Ministerio de Salud señaló que el establecimiento de salud, público o privado, donde realiza su tratamiento le comunicará al paciente el centro de vacunación al que debe acudir. En dicho lugar, tendrá ingreso prioritario y se verificará su condición médica.

Los pacientes no deben recibir la vacuna en el antebrazo en que tienen una fistula arterio-venosa. Se debe elegir otra ubicación, lo cual queda a criterio del profesional de salud.

El personal de enfermería debe cargar la jeringa con la solución de la vacuna y enseñarle al paciente o su cuidador que la jeringa está cargada.

