El expresidente Martín Vizcarra no fue el único que recibió nuevas dosis de la vacuna contra el COVID-19 pese a que ya estaba vacunado de forma irregular con dosis de Sinopharm. Un total de 58 personas involucradas en el escándalo del ‘Vacunagate’ volvieron a inocularse.

De acuerdo al diario El Comercio, 58 personas que se vacunaron de forma irregular con las dosis de Sinopharm, volvieron a inocularse: 48 lo hicieron con dos dosis y 10 con una.

El mencionado medio señaló que estas personas recibieron las nuevas dosis en el proceso regular de vacunación que se viene llevando a cabo, según el padrón Pongo el Hombro, actualizado hasta el 27 de junio.

Se informó que de las personas nuevamente inoculadas, el personal de salud recibió otra vez la vacuna de Sinopharm, mientras que los adultos recibieron dosis de Pfizer.

Vacunagate

El Comercio señaló que entre los que se vacunaron por segunda vez figuran César Vizcarra Cornejo, hermano de Martín Vizcarra; Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú; José Carlos Ramírez Prada, hermano de la exdirectora del Centro Nacional de Epidemiología Prevención y Control de Enfermedades (CDC) Gladys Ramírez Prada, y el exfuncionario del Minsa, Víctor Cuba, quien hasta el momento ha recibido 5 dosis (3 del caso ‘Vacunagate’ y 2 del proceso regular del Minsa).

Asimismo, el exviceministro de Salud Luis Suárez Ognio confirmó que recibió una dosis extra. En diálogo con El Comercio, señaló que la Universidad Peruana Cayetano Heredia no les había entregado una constancia de vacunación y que no había desarrollado anticuerpos, aunque aseguró que esto se dio por su estado de salud y no debido a la vacuna.

Cabe resaltar que tras darse a conocer que Martín Vizcarra había recibido otra dosis de la vacuna, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó que todos los involucrados en el caso ‘Vacunagate’ iban a ser retirados del padrón del Minsa.

