Vanessa Terkes cuenta cómo es que vive tras amenazas en contra de ella y George Forysth

La actriz Vanessa Terkes y su esposo George Forsyth recibieron fuertes amenazas luego que el exdeportista asumiera el cargo como alcalde de La Victoria y empezara a luchar contra la corrupción. Es por eso que la actriz contó cómo es que vive en la actualidad.

"Rezo todos los días, no voy a dejar de hacer las cosas que tengo que hacer, evidentemente me cuido, no estoy expuesta totalmente. Cuando voy a un barrio, llamo a toda la gente para que me acompañe porque he tenido la oportunidad de conocer mucha gente, entonces ellos me acompañan pero siempre con precaución", sostuvo.

Por otro lado, la actriz peruana también aseguró que jamás incursionaría en la política, y que solo le interesa el tema social. Tal y como se le ha visto hasta el momento.

"No es bonito porque te quita la privacidad, yo no estoy en la lucha contra la corrupción, yo lo apoyo a él. Además, quiero que todos graben esto, y es que no quiero incursionar en la política", manifestó Vanessa Terkes.

