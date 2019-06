Vanessa Terkes: Susel Paredes se pronuncia tras denuncia contra George Forsyth

Susel Paredes, gerente de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, se pronunció luego de que la actriz Vanessa Terkes denunciara a George Forsyth por violencia psicológica.

Ante los rumores de una supuesta renuncia al cargo, Susel Paredes, lo desmintió y aseguró que seguirá trabajando en la Municipalidad de La Victoria.

"Ante los rumores de una renuncia a la Municipalidad de la Victoria desmiento esa versión. Continúo con nuestro alcalde", escribió en su cuenta de Twitter, Susel Paredes.

Este viernes por la tarde, Vanessa Terkes junto a su abogada Clementina Carrasco, denunciaron a George Forsyth. La letrada sostuvo que la actriz peruana fue vilmente utilizada por el gobernador de La Victoria para una campaña política.

"Él no ha querido dialogar con su esposa, pese a las súplicas, a las llamadas, al llanto del por qué de sus cambios tan bruscos y los maltratos de él hacia ella. En palabras textuales ella dice que se siente utilizada vilmente para una campaña política, esa es la conclusión que ha llegado Vanessa. Como ella lo ha dicho a la jueza, si estas cosas, estas actitudes me las hubiera hecho mi esposo antes, definitivamente, yo cogía mi maleta y no me veía más", aseguró.