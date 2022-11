Del 14 al 18 de noviembre el Ministerio de Salud (Minsa) realizará esta intervención quirúrgica de forma gratuita en los principales hospitales de Lima y las otras regiones del país. El objetivo de esta campaña es promover la participación del hombre en la paternidad responsable y el acceso a métodos anticonceptivos.

El Minsa detalló a este diario los hospitales de Lima Metropolitana, Callao y otros distritos de la capital donde los hombres interesados en someterse a una vasectomía puede acudir para registrarse y solicitar su cita para luego ser atendidos por un especialista a fin de programar el procedimiento quirúrgico entre el 14 al 18 de noviembre.

¿Cuáles son los hospitales de Lima donde se realizará vasectomía gratuita?

El Minsa informó que estos son los nosocomios donde los hombres podrán realizarse la vasectomía sin costo alguno:

Instituto Nacional Materno Perinatal: jirón Santa Rosa 941- Cercado de Lima.

jirón Santa Rosa 941- Cercado de Lima. Hospital Nacional Arzobispo Loayza: Av. Alfonso Ugarte 848 – Cercado de Lima.

Av. Alfonso Ugarte 848 – Cercado de Lima. Hospital Nacional Dos de Mayo: Av. Grau 1300, “Historia de la Medicina Peruana”, S/N – Cercado de Lima.

Av. Grau 1300, “Historia de la Medicina Peruana”, S/N – Cercado de Lima. Hospital Nacional Cayetano Heredia: Av. Honorio Delgado 262 de la Urb. Ingeniería – San Martín de Porres.

Av. Honorio Delgado 262 de la Urb. Ingeniería – San Martín de Porres. Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé: Av. Alfonso Ugarte 825 – Cercado de Lima.

Av. Alfonso Ugarte 825 – Cercado de Lima. Hospital María Auxiliadora: Av. Miguel Iglesias 968 – San Juan de Miraflores.

Av. Miguel Iglesias 968 – San Juan de Miraflores. Hospital Hipólito Unanue: Av. César Vallejo 1390 – El Agustino.

Av. César Vallejo 1390 – El Agustino. Hospital Santa Rosa: Av. Bolívar, cuadra 8 – Pueblo Libre.

Av. Bolívar, cuadra 8 – Pueblo Libre. Hospital Sergio Bernales: Av. Túpac Amaru 8000 – Comas.

Av. Túpac Amaru 8000 – Comas. Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión: Av. Guardia Chalaca 2176 – Bellavista.

Av. Guardia Chalaca 2176 – Bellavista. Hospital San José Chincha: Av. Alba Maurtua 600 – Chincha Alta.

Av. Alba Maurtua 600 – Chincha Alta. Hospital de Ventanilla: Av. Paseo Beltrán S/N de la Urb. Satélite – Ventanilla.

Av. Paseo Beltrán S/N de la Urb. Satélite – Ventanilla. Hospital San Juan de Lurigancho: Av. Canto Grande S/N a la altura del paradero 11 – San Juan de Lurigancho.

Av. Canto Grande S/N a la altura del paradero 11 – San Juan de Lurigancho. Hospital de Huaycán: Av. José C. Mariátegui 42 – Ate Vitarte.

Av. José C. Mariátegui 42 – Ate Vitarte. Hospital Emergencia Ate Vitarte: Av. José C. Mariátegui 364 – Ate Vitarte.

Av. José C. Mariátegui 364 – Ate Vitarte. Hospital José Agurto Tello de Chosica: Jirón Arequipa 214 – Lurigancho.

Jirón Arequipa 214 – Lurigancho. Hospital Carlos Lanfranco La Hoz: Av. Sáenz Peña S/N, cuadra 6 – Puente Piedra.

Av. Sáenz Peña S/N, cuadra 6 – Puente Piedra. Hospital de Emergencias de Villa El Salvador: Av. 200 millas S/N cruce con Av. Pastor Sevilla – Villa El Salvador.

¿Se realizará vasectomía gratuita en hospitales de las regiones?

Sí. El Ministerio de Salud indicó que la campaña de vasectomía gratis es a nivel nacional. De esta manera, en el caso de las regiones, este procedimiento quirúrgico se realizará en los hospitales regionales de cada departamento.

Cada 18 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Vasectomía, una fecha que tiene como finalidad promover este procedimiento quirúrgico como un método anticonceptivo definitivo, cuya efectividad es de un 99 %, y desmitificar las falsas creencias acerca de este procedimiento y reducir el número de embarazos no deseados. Se trata de involucrar a la población masculina en la planificación familiar y contribuir a la salud reproductiva.

¿Qué es la vasectomía y cómo se realiza?

La vasectomía es una intervención quirúrgica ambulatoria y también bajo la modalidad sin bisturí (conocido como técnica de Vasectomía Sin Bisturí).

Este procedimiento ambulatorio es realizado por un médico especialista mediante una pequeña incisión en la parte anterior del escroto, efectuando la sección y ligadura de los conductos seminales o deferentes.

El procedimiento de la vasectomía dura unos 30 minutos, se utiliza anestesia local, no requiere hospitalización y se estima un proceso de recuperación postoperatorio entre 3 y 7 días. Se puede realizar a partir de la mayoría de edad.

Luego de realizado el procedimiento de la vasectomía, los espermatozoides se siguen produciendo en los testículos y se reabsorben en el cuerpo. La eyaculación de semen seguirá manteniendo su color, textura y cantidad.

¿La vasectomía genera algún daño?

La vasectomía no afecta el tamaño ni la forma de los testículos, no afecta la erección del pene, no disminuye el deseo sexual, no modifica las preferencias sexuales ni el género, no cambia el aspecto, forma o tamaño del pene, no causa cáncer y no evita el contagio por Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

