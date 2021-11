La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, consideró que la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, respaldada por bancadas de oposición es un “atentado contra la voluntad popular” y la democracia. Señaló que estos ataques provienen de grupos que no aceptan los resultados electorales.

“Desde que terminaron las elecciones, fuerzas políticas se han dedicado a socavar la legitimidad de este Gobierno. Parece que no hubiera terminado la campaña. Se ha visto desde el momento en que no se quisieron aceptar los resultados. Ha habido acciones dedicadas a generar inestabilidad. Tenemos a los grupos políticos identificados, que están tras esa pretensión, que no son los mismos que ahora han presentado este documento para una vacancia. No hay nada nuevo”, dijo a La República.

“Sí es importante reafirmar que hay fuerzas democráticas y confío en ellas y en la voluntad de la población que quiere que se respete su voto. Es un atentado no solo contra la voluntad popular, también contra la democracia misma”, agregó.

Sin embargo, la premier reconoció que el Gobierno ha cometido errores que han promovido críticas. Consideró que actualmente el Gabinete Ministerial está “mucho más consolidado”.

“Cuando se es Gobierno –lo estoy viendo– se tiene que ser absolutamente escrupuloso en la manera en que este se desempeña, los actos que realiza, las posiciones que emite. Es muy delicado. Muchas veces, sin que haya mala intención, hay ocasiones en que este Gobierno se equivoca. Y en ocasiones también ha habido falta de reacción inmediata. Y eso le da elementos, por supuesto que no justificables, (a la oposición) para levantar hechos como la vacancia. Tenemos que ser mucho más cuidadosos, tomar decisiones mucho más oportunas”, refirió.

“Creo que ya tenemos un gabinete mucho más consolidado. Recuerde que cada cambio genera más inestabilidad, retrasos. Cada cambio siempre representa una dificultad”, manifestó.

El último viernes, la excandidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que la bancada de su partido político firmará la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente contra Pedro Castillo que fue anunciada por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País).

“En Fuerza Popular creemos que este gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país. Por ese motivo, la bancada Fuerza Popular ha decidido firmar la moción de vacancia presidencial”, señaló a través de Twitter.

