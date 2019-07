Vecinas denuncian a mujer que maltrata a su hijo de 3 años y ella se sonríe ante cámaras | VÍDEO

Vecinos de Huachipa han decidido denunciar a una madre de familia que maltrata a su hijo de tan solo 3 años. Ellos grabaron los gritos que da la mujer al golpearlo. Sin embargo, al ser increpada por la reportera ella sonríe, a lo que la entrevistadora le cuestiona el porqué de su risa.

En el vídeo presentado por las vecinas a ATV, se escucha a la mujer gritándole a su hijo, mientras que el bebé no deja de llorar. "Chiquito de m**, me tienes cansada con tus h**", se escucha gritar a la madre.

Las vecinas, sobre todo madres de familia, se cansaron de los maltratos y señalaron que la mujer hace bulla, sus hijos se levantan y escuchar los ruidos. Una de ellas dijo que casi todos los días se escuchan gritos

Ella afirmó al inicio que no, que había sido días antes, pero en sí el vídeo tiene más tiempo de antigüedad. "Yo no lo he pegado al niño", comentó.

Al finalizar, la mujer hasta se quiso reír por lo de las cámaras, a lo que la periodista la increpa. Al final señala que estaba molesta y que se pasó de la raya.