Los vecinos de la urbanización El Trébol en Los Olivos viven en penumbras, a merced de la delincuencia y la inseguridad ciudadana pues no cuenta con servicio de alumbrado público desde hace 10 días.

El pasado 24 de julio vecinos de las calles Yahuar Huaca, Mayta Cápac y Sinchi Roca, ubicadas alrededor del parque Chavín, en la 2da etapa de la Urbanización El Trébol, en el distrito limeño de Los Olivos, reportaron a Enel, la empresa distribuidora de energía eléctrica en esta zona de Lima Norte, la falta de servicio de alumbrado público. El reclamo se realizó a través de los canales de atención al cliente que tiene la empresa (whatsapp y un número fijo). Pero no obtuvieron una solución a su problema.

La oscuridad en las calles de la urbanización El Trébol, en Los Olivos, hace propicia la ocasión para que los vecinos de la zona sean víctimas de asaltos. Foto: tomada por un vecino.

“Varios vecinos nos hemos comunicado con Enel a través del whatsapp y el número de teléfono de atención al cliente. Personalmente yo me comuniqué con la empresa los días 24, 25 y 30 de julio para reportar la falta de servicio en el alumbrado público. A través del teléfono me dijeron que el plazo máximo para solucionar el problema era el 1 de agosto y hasta ahora nada. Estamos sin luz desde hace 10 días y lo peor es que ya no contestan el teléfono y mandan a la casilla de voz”, explica indignado el vecino Rubén Liendo.

EXPUESTOS A LA DELINCUENCIA

Pese a que Enel no ha solucionado la falta de alumbrado público, el señor Liendo informó a OJO que la empresa le hizo llegar un correo electrónico como si ya hubieran resuelto el problema, solicitándole su opinión a través de una encuesta “para mejorar su experiencia sobre la reparación del alumbrado público”. “Esto es una burla”, cuenta notablemente fastidiado el señor Liendo frente al pésimo servicio que les ha brindado Enel.

Enel respondió reclamo de vecino como si hubiera resuelto el problema por la falta de alumbrado público, pero esto no ocurrió. Los vecinos llevan 10 días sin luz en las calles. Foto: Captura de pantalla.

Y no es para menos la indignación de los vecinos de El Trébol, pues al no contar con alumbrado público, están expuestos a la inseguridad, ya que la oscuridad en las calles hace propicia la ocasión para que sean víctimas de asaltos.

Luego de recibir la denuncia de los vecinos de Los Olivos, diario OJO se comunicó ayer martes 02 de agosto por la mañana con una persona que maneja la prensa de Enel para hacer llegar el reclamo y consultar cuándo solucionarían la falta de alumbrado público en la zona de El Trébol. En respuesta, nos dijeron que informarían del caso para buscar una pronta solución y se comunicarían con nosotros. Hasta la noche de ayer las calles de la urbanización El Trébol seguía sin tener suministro eléctrico.