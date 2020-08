Una vecina que representa a los propietarios del edificio de San Isidro, donde vivía Moisés Mamani, denunció que no se han respetado los protocolos para el retiro de las pertenencias del excongresista de Fuerza Popular.

Según contó a ’Buenos días Perú‘, un grupo de personas retiró el cuerpo sin respetar los protocolos.

“Esta gente ha entrado a las 5 de la mañana y ha hecho uso de las áreas comunes, exponiendo al personal. Han entrado y han sacado cajas. Me han tirado la puerta en la cara cuando les he pedido que se pongan mascarillas”.

Cabe indicar que, en un primer momento, el abogado del Mamani Colquehuanca confirmó que la muerte del exlegislador se debió a coronavirus; sin embargo horas después se conoció que el certificado de defunción consignó como causa del deceso a la diabetes.

“Hay una serie de irregularidades que se han dado desde la enfermedad del señor Mamani. No tengo idea de si es COVID-19 al 100% porque el certificado de defunción dice otra cosa, esto a hecho que no se implementen medidas de seguridad. Cuando hemos ido a hacer el reclamo, nos dicen que el Minsa no puede hacer nada porque el certificado de defunción dice muerte natural por diabetes”, comentó la vecina.

Comentó que el día que se halló muerto a Mamani, el pasado 14 de agosto, una combi se estacionó frente al edificio y bajó un cajón blanco. “Han sacado al señor Mamani, en un cajón blanco, sin envolver, sin sellar y se lo han llevado”.

vecinos de San Isidro - Buenos Días Perú

TE PUEDE INTERESAR