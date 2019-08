Vecinos denuncian que señora acumula cerros de basura desde hace 25 años│VIDEO

Los vecinos de Villa María del Triunfo denunciaron que una mujer se dedica a acumular basura desde hace más de 25 años.

Las cámaras de ATV registraron las pésimas condiciones en que una mujer, identificada como Segundina Porta, tiene su casa al acumular todo tipo de objetos en el lugar.

Sin embargo, la señora no solo ha llenado su casa de basura sino también su patio, afectando a todos sus vecinos y a su hija, quien vive en el segundo piso.

"(Las ratas) cruzan, caminan, ya no se puede. Yo no le puedo decir nada porque me agrede (...) me ha tirado con la botella de vidrio. Es muy agresiva", contó la hija al mencionado medio.

Durante la transmisión en vivo, Segundina Porta apareció y aseguró que va a vender lo que, según ella, "recicla".

"Estoy reciclando, este es mi trabajo", manifestó la mujer.

Por su parte, Guzmán Ventura, el esposo de Segundina, mostró las terribles condiciones de su habitación. Reveló que ni siquiera puede comer en el lugar.

"Paro reclamándole y me amenaza porque es su casa, que me vaya", dijo el anciano.

Los vecinos indican que la señora podría padecer del síndrome de Diógenes, un trastorno de comportamiento donde las personas acumulan grandes cantidades de basura.