Más de cuatro millones de peruanos tienen el DNI caducado entre el año 2020 y 2021 y que perderá vigencia este 30 de junio. De este total, dos millones 849 mil 647 DNI corresponden al público adulto y un millón 371 mil 341 a menores de edad, según cifras del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Si usted está en este grupo conozca cómo puede renovar su documento desde la tranquilidad de tu casa sin necesidad de acudir a una agencia de esta institución, pasar largas horas en las colas y así evitar ser contagiado por COVID-19.

Evite las colas y tramite su DNI vía Internet. (Foto: Archivo GEC)

¿Qué es el DNI BIOFacial?

Este organismo ha habilitado una plataforma web especial para tramitarlo de forma virtual, ya sea para renovar el DNI azul o el electrónico. Así también ha puesto a disposición la aplicación móvil DNI BioFacial que permite la identificación biométrica del ciudadano. Mediante esta aplicación se podrá tomar la foto que irá en el documento actualizado . Dicha app está disponible en Google Play para diversos celulares de gama media y con sistema Android.

Con esta aplicación, primero se debe validar la identidad del usuario para confirmar que se trata del titular del documento. La validación se realiza gracias al sistema de reconocimiento facial que permite comparar una imagen del rostro del ciudadano capturada usando el celular con la fotografía almacenada en la base de datos del RENIEC. Si hay coincidencia, se toma la fotografía que figurará en el nuevo DNI y luego se continuará el trámite a través de la página web del ente registral.

¿Cómo renovar mi DNI por Internet?

#TrámitesRENIEC Renueva tu DNI azul o electrónico en 4 pasos y sin salir de casa en https://t.co/gldz9ADcHg. Aquí te decimos como.



Descarga la app DNI BioFacial ▶️ https://t.co/L413R1TTgu pic.twitter.com/5YQHkuQDVx — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) June 24, 2021

Para este trámite de forma virtual debe seguir estos pasos.

1.- Pagar la tasa correspondiente en las páginas web págalo.pe del Banco de la Nación o BCP. En el caso de renovación del DNI azul el pago es de S/30 y debe registrar el código 002121, y si es el DNI electrónico debe pagar S/41 con el código 00525.

2.- Descargar el app DNI BIOFacial para verificar su identidad y registrar su foto.

3.- Sigue los pasos y termina el trámite en la web www.reniec.gob.pe

4.-Para que recoja su DNI tiene que verificar el estado del trámite también a través de la web www.reniec.gob.pe y cuando este al 100% solicite una cita en la web.

¿Cómo tomar la foto para mi DNI con la app?

Mediante la modalidad virtual no podrá actualizar la firma ni las huellas digitales.

Al momento de tomar la foto usando el app DNI BIOFacial debe tener en cuenta que la foto no se toma uno mismo sino que debe ayudarlo otra persona. Debe colocar el celular a unos 50 centímetros del rostro, de manera tal que ambos queden en posición paralela entre sí y perpendicular, con respecto al suelo.

El ambiente tiene que estar bien iluminado (de preferencia, con luz natural). El ciudadano no debe portar anteojos ni nada que le cubra la cabeza. No llevar prendas de color claro y, si sonríe, no debe abrir la boca ni mostrar los dientes.

VIDEO RECOMENDADO

Trabajadores que decidan laborar el día lunes 29 de junio recibirán algunos beneficios en su pago mensual si no tienen un descanso sustitutorio, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL).