Manuel Narváez Ordoñez, un vendedor de periódicos, denuncia que delincuentes vaciaron su cuenta bancaria e incluso pidieron un préstamo a su nombre. El hombre de 70 años señala que el dinero sustraído eran los ahorros de toda su vida y los guardaba para cualquier emergencia.

“El 4 de febrero fui al Banco Continental, acá en Larco y Tarata, a retirar una pequeña cantidad y me doy con la sorpresa que no tenía fondos. Hablé en plataforma y me dijeron: ‘Ya te la hicieron’”, contó el agraviado a Latina.

“Resulta que me han sustraído el monto de S/10.476, más en la otra cuenta S/360, donde me han dejado S/0.26″, añadió.

Asimismo, comentó que los delincuentes se dieron el tiempo de sacar un préstamo a su nombre por más de S/5.000. “Cómo habrá sucedido. Ellos han hecho un préstamo personal donde les han dado S/5.900. Han creado una cuenta que yo no tenía”, señaló.

“Los que han hecho esto diría que, devolverlo, no creo que vayan a devolverlo, pero que no hagan esa malvad porque están perjudicando gente que se ha esforzado en ahorrar y a la vez guarda para cualquier problema que pueda tener más adelante”, puntualizó.

BBVA SE PRONUNCIA

Por su parte, el banco BBVA emitió un comunicado donde detalla que está revisando el caso del señor Manuel Narváez.

“Ante la consulta realizada por Latina, en relación al caso del señor Manuel Narváez Ordoñez, el banco indica que se encuentra revisando lo sucedido, y que informará de su respuesta al cliente a través de sus canales oficiales en el plazo más breve posible”, se lee.

Banco BBVA emitió un comunicado. Foto: Latina

