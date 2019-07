Venezolana advierte a sus compatriotas que al Perú se viene a trabajar | VIDEO

El video de una anciana de nacionalidad venezolana se ha viralizado en las redes sociales como Facebook, debido al discurso que da en plena calle, advirtiendo a sus compatriotas que en el Perú se viene a trabajar.

La mujer asegura que en el Perú no se viene a "vacacionar", sino a trabajar duro si se quiere un buen porvenir.

"Ustedes (venezolanos), qué van a querer venir para Perú, si creen que van a ser millonarios, aquí van a venir a trabajar como los buenos, allá trabajan de 8 a 12 de la tarde y de 2 a 4 de la tarde", grita la mujer para las cámaras.

En otra parte del video, la anciana venezolana refuta por el precio de los alquileres de habitación en nuestro país. "Hay que trabajar 12 horas porque aquí se paga cuarto, no hay nevera (refrigeradora) ni ventilador".

El momento más fuerte de su mensaje es cuando dice: "Aquí se viene a trabajar y si no lo haces, no comes, no duermes. Esto no es el paraíso, es el infierno en la tierra. Aquí vinimos a pagar".