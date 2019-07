​Venezolana se defiende y acepta llorando que empujó a anciana ambulante | VÍDEO

La venezolana Wilmary Macadán salió al frente luego de que un video suyo se viralizara y en el que se muestra la agresión que cometió contra una anciana con quien se disputaba el espacio de venta en la avenida Chimú, en San Juan de Lurigancho.

Wilmary Macadán rompió en llanto y se defendió asegurando que empujó a la anciana porque esta la escupió. La venezolana también asegura que la señora Delia Rivera la insulta por su nacionalidad.

"Ella se acerca a mi puesto y ahí empieza a decirme que me quite y empieza con sus groserías, en 5 meses nos hemos insultado, yo le dije que nos boten a las dos, hasta que ella me escupe la cara. Mi reacción fue, enseguida, ponerle la mano y yo le decía que no me toque", contó.

Para la venezolana Wilmary Macadán, doña Delia se victimiza y asegura que por toda la avenida Chimú conocen cómo es la anciana.

"Así como yo misma estoy asumiendo, que ella diga que es una señora muy grosera y ella tiene que decir que me insultaba y la llamaba veneca de m...", agregó la ciudadana extranjera.