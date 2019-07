Venezolano saca machete para amenazar a chofer porque bus no llegó a su destino│VIDEO

Un ciudadano venezolano causó pánico al interior de un bus de transporte público al sacar un machete para amenazar al conductor con "cortarle la cara" si no le devolvía su dinero.

De acuerdo a lo que dijo un testigo a Latina, el sujeto se molestó al darse cuenta que el bus, de la empresa Grupo 10, no pasaba por su ruta y enfureció. Esto ocurrió en plena Av. Sucre en el distrito de Magdalena.

En ese sentido, el venezolano reclamó el dinero que había pagado, pero el conductor se negó a devolverle el pasaje completo.

A raíz de la negativa del chofer, el sujeto sacó un machete y lo amenazó.

"Camina hacia adelante donde está el chofer cobrador y le dice 'devuélveme la plata porque no me estás llevando a donde yo voy'. Pero el señor le dice 'pero ya hemos avanzado más de 10 cuadras, no te voy a devolver el pasaje completo'. Ahí empezó el forcejeo. De ahí sacó una bolsa verde y de la bolsa verde sacó un machete y le dice 'devuélveme la plata o sino te corto la cara ahorita'", explicó el testigo.

Tras ser amenazado, el conductor se vio obligado a abrir la puerta en plena curva para que el sujeto baje.