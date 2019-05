Venezolanos indocumentados son recibidos en albergue

A pesar de los rigurosos controles impuestos por la Superintendencia Nacional de Migraciones en la frontera con Ecuador, cerca de 200 ciudadanos venezolanos indocumentados ingresaron al país y fueron recibidos por el albergue Sin Fronteras, ubicado en San Juan de Lurigancho.

Según comentó un vocero del albergue, ubicado en la urbanización Canto Rey, los ciudadanos venezolanos en esta situación fueron llevados a la comisaría del sector, para que interpongan una denuncia policial por pérdida o robo de documentos de identidad.

“Por razones de seguridad, pedimos a nuestros compatriotas documentos que certifiquen su ingreso formal al país. De no ser el caso, los llevamos a la comisaría para que hagan una denuncia por pérdida o robo. Si no lo hacen, no son recibidos”, dijo Dany Bolívar, vocero del albergue.

Los ciudadanos venezolanos dijeron que están a favor de la expulsión de sus compatriotas con antecedentes policiales, porque consideran que sus delitos los hacen quedar mal. “Hemos venido a trabajar y ayudar a nuestras familias en Venezuela”, aseguraron.

CIFRA. 108 venezolanos cobija el albergue Sin Fronteras, en San Juan de Lurigancho.

Expulsiones. Tras la deportación de medio centenar de venezolanos con antecedentes penales, el ministro del Interior, Carlos Morán, aseguró que esta medida se seguirá aplicando “hasta sacar del Perú al último venezolano con antecedentes policiales en su país”.

Morán destacó que estos operativos, denominados “Migración Segura 2019”, se realizan en acciones coordinadas con Migraciones, el Ministerio de Defensa y la Cancillería, tal como ocurrió el pasado 29 de abril.

El titular del Interior detalló que hay un incremento de delitos en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Los Olivos.

