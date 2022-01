El alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro, pidió al Gobierno declarar en emergencia ambiental su distrito tras el derrame de petróleo ocurrido por un incidente en la descarga de un buque en la refinería La Pampilla, lo que ha afectado el ecosistema de tres playas del Callao.

“Esto es un atentado terrible contra el ecosistema, contra nuestra fauna marina y la salud de la población. Necesitamos que se declare en emergencia todo este sector para que las Fuerzas Armadas nos apoyen con su personal y maquinaria de manera que en menos tiempo podamos limpiar nuestro litoral”, expresó Pedro Spadaro, según un comunicado de la Municipalidad de Ventanilla.

La autoridad edil indicó que, tras realizar un recorrido desde la playa Cavero hasta el balneario Costa Azul, el petróleo sigue extendiéndose y que los trabajos de remoción del crudo por parte de la Refinería La Pampilla no se hacen con celeridad por el poco personal que ha sido asignado.

“Hay solo quince personas para limpiar dos kilómetros y medio de playa. Esto es una burla, no es posible que no se haya hecho nada en tres días. El petróleo ya está incluso 30 centímetros debajo de la arena, lo que dificulta estos trabajos. Nuestro personal no descansa y sigue apoyando con la limpieza, pero es casi imposible poder dejar la playa como estaba antes, es una pena”, manifestó el alcalde de Ventanilla.

La Municipalidad de Ventanilla indicó que, debido a la corriente, el crudo ya llegó a las playas de los distritos de Santa Rosa y Ancón y amenaza con seguir extendiéndose hacia otras zonas.

