La posible suspensión de eventos sociales en discotecas, bares y otros locales, como planteó el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Jorge López, ha golpeado nuevamente al sector dedicado al espectáculo, el arte y la cultura, uno de los que más sufrió desde el inicio de la pandemia.

Así lo afirmó Jorge Fernández, presidente del sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (Arena) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), al criticar que se “adelante una posición que el Gobierno no ha tomado y que asuste a la gente”.

“Para empezar, el resultado es que hoy se han paralizado las ventas totales de los espectáculos por el temor de la gente de que no se realicen. No se da cuenta el ministro que no solamente es que no haya conciertos o eventos, esto abarca a 200 mil trabajadores solo en la capital”, dijo a OJO.

“La gente dice para qué voy a comprar si a lo mejor me cancelan y después voy a tener que pedir que me la devuelvan”, agregó.

Pérdidas en el sector de espectáculos sería terrible

Consultado por este tema, el ministro dijo ayer que mañana en Consejo de Ministros se decidirá si se oficializa la prohibición. “En la evaluación se tomará una decisión”, añadió.

De hacerse realidad, Fernández advirtió que “las pérdidas serían terribles”, mandarían a la quiebra a firmas y, a parte, dejarían sin trabajo a 200 mil personas, reiteró. “El Estado también pierde porque no va a haber IGV ni impuestos a la renta”, señaló.

En ese sentido, refirió que López debió consultar los problemas económicos que una decisión así traería. “Esta es una ola distinta a las otras porque tiene pocos fallecidos y poca gente en hospitalización (...) Hay que seguir con medidas que están en ejecución como el uso de mascarillas”, agregó tras anotar que el sector fue “completamente golpeado en pandemia”.

OJO AL DATO. Fernández sostuvo que solo entre julio y agosto hay entre 35 y 40 conciertos y eventos, incluidos circos, en Lima.

