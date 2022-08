Juan Santiago denuncia que delincuentes aprovecharon que dejó estacionada su mototaxi fuera de su casa para robársela. Ahora los hampones le exigen S/1.000 para devolverse su herramienta de trabajo.

En las imágenes difundidas por América Noticias, se observa que un delincuente se lleva el vehículo menor que estaba estacionado en la calle 63 del grupo 4 sector 6, en el distrito de Villa El Salvador.

El sujeto primero manipula una de las puertas traseras y al ver que no puede entrar, va hacia la parte de adelante donde se sienta el conductor, mete su mano e ingresa a la unidad.

Exigen dinero para devolver mototaxi robada

“Abre la puerta, ingresa a la mototaxi, baja el freno de mano, suelta el embriague y la moto queda indefensa y se la lleva”, precisó el agraviado.

Luego que el malhechor logra entrar a la mototaxi, otra unidad aparece y empuja el vehículo menor. “El delincuente estaba al interior de la moto, otra moto lo empuja. Prácticamente dos motos empujaron mi moto”.

Tras denunciar el robo de su herramienta de trabajo, Juan Santiago fue contactado por desconocidos que le exigieron dinero a cambio de entregarle su mototaxi.

“ Me pidieron S/1.000 de lo contrario iban a desmantelar la moto. Me iban a mandar una cuenta para yo depositarles el dinero. Les dije que era más falso porque ellos no me van a entregar la moto, si me la entregan iba a ser mutilada”, indicó.

