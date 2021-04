3 de 8

Los exocupantes de Lomo Corvina indicaron que no se retirarán de la vía pública hasta que se les asigne un lugar para su reubicación. “Estaremos todos los días hasta que nos den un terrenito. No tenemos donde vivir. No tenemos plata, no comemos desde ayer”, dijo una de las mujeres que ha implementado con plástico y frazadas un espacio de la vereda de la Av. Separadora Agroindustrial, para ella y su hija de 13 años. (Foto: Hugo Curotto/@photo.gec)