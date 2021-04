Equipos de cómputo valorizados en más de S/ 70 mil fueron robados esta madrugada de una cabina de internet, en una vivienda ubicada en la tercera Etapa de la Urbanización Pachacamac, en el distrito de Villa El Salvador. Ante esta situación, vecinos exigen mayor seguridad y presencia policial en la zona.

En declaraciones a Latina, la propietaria de la cabina, Justina Bravo, indicó que la suma de lo robado estaría entre los 70 mil a 80 mil soles. Detalló que los delincuentes aprovecharon que su familia estaba durmiendo para ingresar a la cabina de internet y llevarse todos los CPUs.

“Nos dimos cuenta porque algo cayó y sonó fuerte. Miramos en nuestro dispositivo celular las cámaras de seguridad y estaban distorsionadas”, sostuvo.

Robo en Villa El Salvador

Como se puede apreciar en las imágenes difundidas, el robo se produjo al promediar las 3 a.m. Fueron tres sujetos los que llevaron los equipos electrónicos hasta un taxi estacionado en el exterior del local.

Luego de varios minutos, el esposo de Justina salió con un palo de madera tras percatarse del robo. Sin embargo, los malhechores emprendieron su huida en el vehículo lleno de computadoras.

Los agraviados informaron que ya han interpuesto la denuncia respectiva en la comisaría de Pachacamac y están a la espera de las investigaciones del caso.

Piden más seguridad

Por su parte, vecinos de la zona denunciaron que no es la primera vez que son víctimas de asalto. Una madre de familia contó que su hija fue amenazada con un arma de fuego para que entregara su celular cuando transitaba por el lugar.

“Hace menos de un mes mi hija de 14 años fue víctima de robo. Le apuntaron con un arma en el estómago y le sustrajeron el teléfono celular. Puse la denuncia en la comisaría de Pachacamac pero todo es como siempre, la policía no hace nada”, aseguró.

En tanto, un adulto mayor que también reside en la zona contó que la semana pasada sufrió el robo de su pensión de jubilación.

“Seguramente me hicieron seguimiento del banco, no sé. Una señora me detuvo diciendo que buscaba una dirección y se bajaron dos personas de un carro lujoso y me pidieron todo lo que tenía apuntándome con una pistola. Les tuve que dar, me robaron más de S/1200”, precisó.

Ante esta situación, los vecinos piden presencia policial y de serenos en la zona para evitar ser nuevamente víctimas de los delincuentes.