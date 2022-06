El director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud, César Munayco, señaló este jueves que hasta ahora no se han presentado casos sospechosos ni probables de viruela del mono en el país, por lo que el reportado como tal en el Hospital Santa Rosa de Piura, a inicios de semana, no cumplía con esa condición.

“Ese caso (el de Piura) ni siquiera cumple con la definición de sospechoso, entonces no debieron informar, me parece que fue el hospital el que informó. Ya después la Diresa (Dirección Regional de Salud) fue a aclarar que no cumplía (como sospechoso)”, señaló Munayco a este Diario.

Cabe recordar que el pasado lunes el director del Hospital Santa Rosa de Piura, Raúl Gonzales, informó que un paciente de 70 años que llegó procedente de Machala (Ecuador) fue aislado tras presentar un cuadro de anemia severa y ampollas en pies y manos.

“Está en el área de UCI porque es un paciente de 70 años que ha estado en Ecuador y llega con anemia severa. Él es diabético y está ahorita en estudios y también en monitoreo estricto por anemia severa, las plaquetas muy bajas y los leucocitos también bastante disminuidos”, dijo el director del referido hospital.

Al respecto, Munayco explicó que un caso sospechoso se descarta cuando el paciente presenta un motivo conocido para sus lesiones.

“Cuando esa lesión tiene algo de fondo, como este paciente (de Piura), que tiene un problema hematológico (enfermedad de la sangre), entonces ya no cumple la definición (de sospechoso), porque ya hay una causa previa. Puede tener alguna Púrpura o una Leucemia”, señaló el vocero.

Casos descartados en Lima

Munayco informó que también fueron descartados en Lima al menos cinco casos de pacientes reportados como sospechosos de viruela del mono. Lo que se determinó, según dijo, es que estas personas presentaban otras enfermedades eruptivas como varicela, y enfermedad de mano, pie y boca.

“A raiz de la alerta epidemiológica todo el sistema de salud esta sensible, toda infección eruptiva la reportan y se hace la investigación. Son casos que tienen una explicación de fondo y ni siquiera cumplen como sospechosos”, comentó.

Requisitos para que un caso sea sospechoso

El vocero del Minsa mencionó los siguientes:

- Que la persona, de cualquier edad, presente principalmente una exantema o erupción cutánea aguda inexplicable.

- Cefalea intensa (dolor de cabeza).

- Fiebre.

- Linfadenopatía (inflamación de los ganglios linfáticos).

- Dolor lumbar, mialgias (dolores musculares).

- Astenia intensa (falta de energía).

Qué es la viruela del mono y cómo se contagia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la viruela del mono o símica es una enfermedad rara que se da principalmente en las zonas remotas de África central y occidental, cerca de las selvas tropicales. Sin embargo, ya se ha confirmado en varios países de Europa, en América, y Latinoamérica.

Los casos confirmados en países no endémicos se elevan actualmente a 643, cinco veces más que los reportados hace una semana, indicó este jueves la OMS. Reino Unido es el país con más contagios reportados (190) seguido de España (142). En Argentina se han confirmado 2 y en México 1.

Se transmite a las personas por diversos animales salvajes, como roedores y primates, pero tiene una propagación secundaria limitada a través de la transmisión de persona a persona, señala la OMS.

Para leer toda la información que brinda la OMS sobre la viruela del mono INGRESA AQUÍ.

A continuación información que comparte el Minsa sobre cómo se transmite la enfermedad y qué recomendaciones seguir:

(Fuente CDC del Minsa)

(Fuente CDC del Minsa)

