El Ministerio de Salud (Minsa) informó este lunes 1 de agosto que se elevó a 305 los casos confirmados de la enfermedad de la viruela del mono en el Perú. Se precisó que los infectados corresponden a Lima Metropolitana (262), Lima Provincias (2), Callao (20), Ica (3), La Libertad (12), Tacna (1), Loreto (1), Piura (1), Cusco (2) y Junín (1).

Mediante Twitter, el Minsa señaló que todos los pacientes reciben asistencia y 91 de ellos ya fueron dados de alta. Además, se realiza la identificación de sus contactos.

Las autoridades sanitarias están realizando la identificación de contactos sospechosos de quienes dieron positivo a las pruebas de viruela del mono.

El Minsa exhortó a la población a mantener las medidas de prevención ya difundidas por las autoridades sanitarias para evitar un caso de este tipo, entre ellas reducir el contacto con personas sospechosas de tener la infección, lavarse las manos de forma frecuente, usar mascarilla de forma correcta, guardar el distanciamiento social y aislarse en caso de presentar los síntomas característico de esta enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono?

Inicia con fiebre, cefalea (dolor de cabeza) y fatiga.

Presencia de adenopatías (inflamación de ganglios linfáticos) en cuello, axilas e ingle.

Lesiones en la piel que evolucionan de manera uniforme.

El tiempo de incubación es usualmente entre 7 y 14 días, pudiendo ampliarse de 5 a 21 días.

Grupos de riesgo y complicaciones

El Minsa señala que “habitualmente la infección por el virus de viruela del mono no conlleva a complicaciones”. Sin embargo, agrega que la presencia de los siguientes factores puede relacionarse a mayor gravedad con valoración de hospitalización:

Niños.

Gestantes.

Pacientes con VIH, especialmente sin control adecuado.

Inmunosuprimidos.

Personas con lesiones crónicas en piel o quemaduras recientes (por riesgo de contaminación bacteriana).

Conductas que favorecen el contagio

El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez, explicó que el sexo casual estaría favoreciendo el contagio en el país. En esa línea, instó a la ciudadanía a reducir en lo posible el número de parejas sexuales y evitar encuentros con desconocidos.

“Lo que podemos ver en general es que la mayoría son personas cuya conducta de riesgo es básicamente tener múltiples parejas sexuales o practicar lo que es el sexo casual con personas no conocidas. Esto nos ha complicado bastante lo que es el rastreo de contactos porque cuando le hemos preguntado quién ha sido tu última pareja sexual lamentablemente no lo conocían, no tenían el nombre porque a veces lo habían contactado a través de aplicativos de citas o en espacios de socialización”, explicó en RPP Noticias.

“Entonces creemos que en este momento lo que es el sexo casual y lo que es tener múltiples parejas sexuales es la conducta de riesgo que está favoreciendo la transmisión”, añadió.

