El ministro de Defensa, Walter Ayala, indicó que la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional en el control del orden interno no significa que los militares van a salir a luchar contra la delincuencia.

“Las Fuerzas Armadas no van a salir a matar, a disparar”, expresó el integrante del gabinete en el programa Agenda Política de Canal N.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que no se concrete la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas en operativos policiales, pues remarcó que el anterior plan se elaboró con el renunciante ministro Luis Barranzuela y aún no ha conversado con el nuevo titular del Ministerio del Interior, Avelino Guillén.

“(Nuestra participación) va a depender de Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, no (he conversado con el nuevo ministro del Interior), si ellos no lo piden no salimos”, expresó Ayala.

“Vamos a hablar con el ministro del Interior, y en el caso de que haya temor en que las Fuerzas Armadas salgan, cuidando instalaciones ya sería suficiente para que no haya ese miedo”, agregó.

Participación de militares

El ministro de Defensa indicó que la participación de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el plan elaborado con el Mininter, sería de resguardo de puntos estratégicos y servicios públicos que actualmente están a cargo de la Policía, a fin de que los agentes salgan a combatir la delincuencia.

Otra labor de los militares sería de ser una fuerza de contención durante operativos policiales, es decir, podrían formarcercos perimétricos.