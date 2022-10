Llegaron las comunidades de WhatsApp y millones de usuarios ya pertenecen a una, pero ¿Qué es y para qué sirven? es una nueva función de los chats grupales en donde los administradores tienen la posibilidad de crear subgrupos al interior de los mismos, por ejemplo: supongamos que formas parte de una conversación grupal de los vecinos de tu barrio, para organizarlos mejor se podrían dividir a los miembros por manzanas, los que viven en la “A”, “B”, “C”, “D”, etc., el contenido que se envíe por cada sección será 100% privado y no accederás al mismo en caso no seas un integrante. En esta oportunidad, desde Ojo te explicaremos los que ocurriría si reportas una “Comunidad” que no cumple con las políticas de WhatsApp.

MIRA | La guía para apagar y prender tu cuenta de WhatsApp cuando quieras

Millones de usuarios ya forman parte de una “Comunidad” en el aplicativo, sin embargo, en muchos subgrupos se suele enviar contenido delicado o incluso ilícito, lo ideal en estos casos sería salirte del grupo en general, pero también podrías reportar la conversación para que WhatsApp tome medidas drásticas contra el administrador y sus miembros.

QUÉ PASA SI REPORTAS UNA COMUNIDAD DE WHATSAPP

Antes de comenzar, ¿Qué es reportar y cuándo debes hacerlo? es una herramienta que le pone freno a los acosos, fraude, conductas ilegales o cualquier otra razón que infrinja los términos y condiciones de WhatsApp. Sabiendo esto, ¿Qué pasaría si reportas una comunidad? básicamente la app de Meta tendrá acceso a los últimos 5 mensajes que se enviaron por el subgrupo, de esta manera comenzarán una investigación para que el área encargada procese la información y determine si suspenderán temporalmente o de forma permanente las cuentas de todos los integrantes y administradores. Todo depende de la gravedad del asunto.

Es importante destacar que el reporte erróneo o apropósito no tiene consecuencias para ti o los miembros de la comunidad, de hecho los trabajadores del área de seguridad de WhatsApp solo analizará el contenido y al ver que no existe ningún motivo para sancionar a alguien, se tomará como “reporte spam”.

CÓMO REPORTAR UNA COMUNIDAD

Primero corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app y presiona sobre el ícono de la “Comunidad” que se ubica en el extremo superior izquierdo, al costado de la pestaña “Chats”.

El siguiente paso es oprimir en el grupo general y dale a “Reportar Comunidad”.

Te saldrá el siguiente aviso: “¿Deseas reportar esta comunidad? no se notificará a ningún participante de la comunidad sobre esto”, pulsa en “Reportar”.

ASÍ PUEDES RESTAURAR TU COPIA DE SEGURIDAD DE WHATSAPP EN OTRO CELULAR ANDROID