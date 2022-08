WhatsApp no es de las plataformas de mensajería que destacan por sus funciones, de hecho las versiones no oficiales como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., cuentan con mejores y novedosas herramientas que la propia aplicación de Meta, sin embargo, la diferencia es que ninguna de las APKs te ofrecen la misma seguridad que la versión oficial, ya que la protección de datos y la privacidad son sus principales características. En esta oportunidad, desde Ojo te explicaremos qué es y para qué sirve el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp.

Se trata de una herramienta de seguridad que no se activa manualmente, significa que al momento de crearte una nueva cuenta y enviar el primer mensaje a cualquiera de tus contactos, automáticamente se estaría generando el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp. Es importante aclarar que las versiones no oficiales de la app, como las que mencionamos anteriormente, no tiene esta importante característica , algo que es muy peligroso y a continuación te explicaremos por qué.

QUÉ ES EL CIFRADO DE EXTREMO A EXTREMO DE WHATSAPP Y PARA QUÉ SIRVE

También conocido como el cifrado de punto a punto, es una herramienta de seguridad que se encarga de cifrar todos los mensajes que envías a través de WhatsApp, en palabras simples, los textos, fotos, videos o cualquier elemento que envíes o recibas por la aplicación, solo tú y la persona con quien chateas serán capaces de ver o escuchar el contenido de lo que se ha compartido, ni la propia aplicación o Google tendrán acceso a esta información.

Básicamente, gracias al cifrado de extremo a extremo, cada mensaje que envías y recibes se asegura con un candado, y solo tú y el destinatario tienen esa llave especial que se necesita para desbloquearlos y leerlos o escucharlos. Como lo dijimos anteriormente, todo esto ocurre de manera automática, no tendrás que activar ninguna configuración para proteger tus mensajes.

