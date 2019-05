Yate de quinceañero que naufragó en mar de Callao había sido ocasionado por un 'selfie' [Infografía]

Tomarse el respectivo selfie en un paseo en yate casi les cuesta la vida a un grupo de estudiantes de un centro educativo, quienes abarrotaron el segundo nivel de la embarcación que los llevaría a un paseo por las Islas Palomino, Callao y cayeron al mar luego de que la nave se volcara.

Todo por un selfie. Fueron 20 alumnos del centro educativo San Agustín quienes, junto con un grupo de profesores, se embarcaron en el yate El Rey, de la empresa T&T Turismo, rumbo a las islas. Salieron de la Plaza Grau a las 4:30 de la tarde sin imaginar que pasarían 30 minutos de terror en las frías aguas del mar chalaco.

El tour, que duraba dos horas, había culminado y, cuando ya emprendían el retorno, los menores de entre 14 y 15 años decidieron registrar los últimos minutos de su paseo en fotos y videos para el recuerdo. Esto hizo que subieran al segundo nivel del yate, excediendo la capacidad de 12 personas.

Producto de la emoción, algunos escolares optaron por sacarse el chaleco salvavidas (que se lleva de manera obligatoria en este tipo de viajes) y fue en cuestión de segundos que la embarcación se inclinó a un lado y uno a uno los estudiantes empezaron a caer al mar.

“Los muchachos subieron y se colocaron del lado izquierdo de la embarcación, y esto, sumado al viento, descuadró el yate hasta el punto de inclinarse”, explicó Antonio Tahue, dueño de la nave y quien la piloteaba la tarde del miércoles.

Eran las 6:40 p.m. cuando el piloto hizo el llamado de auxilio a tránsito marítimo. En ese momento, la mayoría de los escolares, auxiliares, profesores y hasta algunas personas de la tripulación se encontraban flotando en medio del mar. Se encontraban a 4 millas mar adentro cuando ocurrió el accidente, por lo que el miedo se apoderó rápidamente de las víctimas, quienes en su desesperación empezaron a llorar y gritar.

“(Lo ocurrido) ha sido tan rápido e increíble, y dentro de la bahía; pero el viento ayudó a que todo se perjudicara”, señaló Tahue.

Luego de 30 minutos de angustia, y ya entrada la noche, llegaron dos embarcaciones de La Marina de Guerra, las cuales ayudaron a evacuar a los heridos hasta la orilla y a trasladarlos a diferentes nosocomios. Muchas de las víctimas presentaban cuadros de hipotermia.

Pérdidas. El piloto aclaró que tiene más de 13 años de experiencia y que no hubo error humano ni falla mecánica.

“Tengo más de 2 mil viajes a las Islas Palomino; he navegado incluso en el Atlántico, un mar movido, y en todas las condiciones”, recalcó Tahue.

La mañana de ayer, Tahue llegó hasta la Capitanía Marítima del Callao para rendir su declaración de los hechos y confrontar la versión de la Policía Marítima. Durante tres horas declaró que nunca abandonó la embarcación e hizo los llamados de auxilio correspondientes.

Por otro lado, indicó que tiene grandes pérdidas, sobre todo en el yate, que quedó volteado completamente mar adentro. Espera que el tema se aclare, pues cuenta con todo lo reglamentario para seguir trabajando con su empresa de paseos.

TIPS

Consejos que se deben tener en cuenta cuando se hace un viaje en el mar:

No quitarse el chaleco salvavidas. Nunca debe quitarse los chalecos salvavidas, mucho menos is no sabe nadar y no tiene experiencia en el mar.

Precausión al tomarse un selfie. Consulte con el piloto de la embarcación cuáles son las zonas seguras para tomarse fotos.

Cuidado con querer tocar el mar. No trate de tocar las aguas del mar cuando la embarcación está en pleno movimiento porque podría caerse.

HAY MÁS...