Yeni Vilcatoma tiene su propio programa en canal del Congreso y colegas piden "medidas correctivas"

La congresista Yeni Vilcatoma está en medio de una polémica por tener un programa en el canal del Congreso llamado "Sin Corrupción", siendo así la única parlamentario con este espacio.

Claro que para sus homólogos la situación no puede darse y piden medidas correctivas según el Reglamento Interno.

"Esta evidente parcialización política se puede apreciar en los programas emitidos el 20 y 27 de marzo, en los que la congresista realiza afirmaciones con el ánimo de desacreditar la labor que viene realizando el ministro de Justicia", señalan en una carta que han emitido al presidente del Parlamento, Daniel Salaverry.

Respuesta de Daniel Salaverry

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, señaló que el área de comunicaciones pasó a manos de la Tercera Vicepresidencia del Congreso. "Se está haciendo una reestructuración del canal del Congreso con una nueva programación que se va a lanzar el mes de junio", comentó.

"Tendrá que responderlo el jefe de programación y el jefe del área. Yo he sido muy respetuoso de la manera como se maneja el canal del Congreso. Jamás he tenido injerencia ni para pedir ni para que se quite o se ponga algún programa", comentó.

Finalmente señaló que cualquier otro congresista puede solicitar un programa en dicho canal, esto en respuesta del su homólogo Richard Arce, quien también solicitó su programa.

