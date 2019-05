Yeni Vilcatoma sobre amenazas de muerte que recibe: "responsabilizamos a Martín Vizcarra de cualquier agravio"

La congresista Yeni Vicaltoma volvió hoy a la sede de la Dirincri para denunciar que continúa recibiendo amenazas. La parlamentaria informó que ayer, mientras dirigía la mesa directiva, recibió mensaje donde le decían que habían dejado una granada en su domicilio.

“La unidad de Desactivación de Explosivos se dirigió a mi domicilio y la Policía desplegó una serie de acciones para dar con los responsables de estas amenazas”, comentó. Aclaró que solo se trató de una falsa alarma.

Vilcatoma afirmó que ya son 70 líneas las que se emplean para amenazarla, a través de mensajes de texto y llamadas. “Son integrantes de una organización criminal o está relacionada con alguna institución armada del Estado Peruano por la sofisticación como están actuando. Nosotros hemos dejando constancia que responsabilizamos al señor Martín Vizcarra de cualquier agravio o atentado que podamos ser víctimas, porque esto se ha dado a raíz del conocimiento de una moción de vacancia que estamos terminando en mi despacho”, agregó.

Vilcatoma afirmó que “no se trata de cualquier delincuente, aquí hay un accionar especializado y organizado, que esperamos sea desbaratado. He redoblado mi equipo de seguridad. Estamos preparados, si intentan atentar contra nosotros, nosotros vamos a responder, no vamos a permitir que acaben con nosotros de manera fácil. Sí temo por mi familia, por mis colaboradores, quienes maneja la misma información que yo he recibido que pone en serio cuestionamiento la vigencia de este gobierno”, finalizó a su salida de la sede policial.

