Minutos antes de las 7 de la noche, el congresista Yonhy Lescano volvió a dar declaraciones a la prensa tras ser denunciado de acoso sexual por parte de una periodista.

El parlamentario reconoció haber tenido amistad con la periodista, pero descartó haberla acosado.

"Con la periodista que ha denunciado, yo tengo una cordial amistad que se puede revisar los chats anteriores. ¿Acosarla para qué? Yo tengo una familia".

Asimismo, indicó sentirse decepcionado con toda esta situación. "Yo no necesito acosar a nadie. Me siento afectado, decepcionado con lo que están haciendo. Yo la conocí porque hacía entrevistas en una radio y siempre he tenido una cordial amistad".

Sobre los nuevos chats

Respecto a los nuevos chats revelados en donde le saluda por Navidad, Yonhy Lescano dijo que denotan que entre ambos había una amistad y no son como el primer chat subido de tono.

"Eso denota una amistad. Ha habido una cordial amistad. Yo estoy con mi consciencia tranquila", añadió el congresista quien señaló que la última vez que hablaron fue hace una semana y media.

Se presentará.

Yonhy Lescano aseguró que se presentará el lunes al Congreso de la República. Además, pidió que se investigue el caso y evitó señalar responsables.

"Los dos señores de seguridad saben que les he reclamado y eso le expliqué a la periodista (...) Yo no estoy imputando a los de seguridad. Ellos dirán lo que pasó".

