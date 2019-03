Yonhy Lescano y Maritere Braschi protagonizan tensa entrevista tras denuncia de acoso sexual

El congresista Yonhy Lescano y la periodista Maritere Braschi tuvieron una tensa entrevista durante el programa "Reporte Semanal", luego de las declaraciones del padre de la patria.

El parlamentario Yonhy Lescano cuestionó la actitud de la periodista que lo denunció, pues según él es extraño de que ella le inicie la conversación luego de saber de que está siendo acosada.

"El chat es verdadero, pero yo no lo he enviado. Pero, quien empieza la conversación a las 12 de la noche diciendo: "Hola amigo". La señora comienza la conversación. ¿Tú al acosador le escribes a las 12 de la noche?".

Ante esta declaración, Maritere Braschi le reprochó, pues aseguró que si una mujer te habla a medianoche, no significa que quiera un interacción sexual.

"Yo muchas veces he llamado a un congresista a las 12 de la noche porque he necesitado sacar la información para el día siguiente. ¿Decir: "Hola amigo" significa que quiero una interacción sexual con alguien? Por favor, eso no puede justificar. Lo que acaba de contestar es muy grave", dijo la periodista de Reporte Semanal.

Se defiende

Al ser cuestionado, Yonhy Lescano le respondió a Maritere Braschi, asegurando que la conversación que inició la periodista se dio en un contexto en el que ella ya había sido acosada.

"Tú puedes llamar a un congresista a las 12 de la noche, pero la señora dice que estaba siendo acosada y luego le escribe al supuesto acosador. Entonces qué haces con un acosador, lo bloqueas. Eso no tiene sentido (...) Si hay un acosador se bloquea, tres dedos de frente por favor".

