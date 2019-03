Yonhy Lescano se defiende: "La supuesta agraviada no es periodista" (VIDEOS)

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por unanimidad la indagación preliminar en contra de Yonhy Lescano tras la denuncia de acoso sexual realizada por una periodista.

Yonhy Lescano llegó a la sesión y se defendió asegurando nuevamente de que se trata de una cortina de humo hecha por el Fujimorismo y el Apra.

Editado

Yonhy Lescano inició su defensa asegurando que los chats publicados por el periodista Erick Sánchez fueron editados.

"La falsa denuncia se fabrica con un mensaje editado, cortado. Con un mensaje absolutamente incompleto. Han mutilado ciertas partes del chat y lo han publicado".

Además, dejó entrever una amistad entre el periodista Erick Sánchez, quien publicó los chats con el fujimorismo.

"Quien publica este mensaje es el periodista Erick Sánchez, que es muy allegado y resalta las labores y trabajos del fujimorismo. Se le ve en muchas fotografías con Keiko Fujimori. Es decir, el objetivo político está visto".

No es periodista

Yonhy Lescano también resaltó que la periodista quien lo denunció no es periodista.

"En segundo lugar, la supuesta agraviada no es periodista, no tiene título de periodista y consecuentemente se ha mentido al país. Solo me han querido perjudicar", añadió.

Por otro lado, Yonhy Lescano dijo que todo se trata de una patraña que no le deja dormir hace cinco días.

