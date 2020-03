Aczino: “Me iré a la montaña para aprender trucos nuevos”

Campeón de la FMS Internacional anuncia que su retiro es temporal y que alista feat con Fidel Nadal, ex Todos tus muertos.

El hombre que llevó las batallas freestyle a un nivel inimaginable al combinar todas las técnicas habidas, y por haber, en cada una de sus rimas, y barras, anunció su retiro y los fanáticos del hip hop aunaron su lamento en cuanto evento se presentó el también llamado “mejor maldito freestalero que se ha parido”, fenómeno que encontró réplica en las redes sociales que se rindieron ante el mexicano Mauricio Hernández, A.K.A Acazino, durante su ultima batalla del pasado sábado 7 de marzo en la final internacional de la FMS en la plaza de toros de Acho.

Sin embargo, según palabras de Aczino este no es un adiós, sino un hasta luego. Y es que el ganador de todos los torneos de batallas existentes, explicó que se dará un respiro para evolucionar su técnica en la “soledad de las montañas” tal y como lo hiciera Zaratustra, el personaje Nietzscheano que anunció la llegada del superhombre. Asimismo, el ganador de la Final Internacional de la Batalla de los Gallos 2017 se dedicará por completo la música donde alista más de una sorpresa.

Luego del anuncio de tu retiro de las batallas, ¿estás mentalizado para los nuevos restos que tienes por delante?

No. Es una simple pausa de los torneos y competencias, del tema de ganar o perder, de los jueces, de las polémicas; es un poco todo de eso y poner más dedicación a la música y a pulir mi freestyle. Es como irme a entrenar a la montaña para aprender trucos nuevos y volver después. Tal vez en un año o dos, no lo sé, pero no me veo tirando la toalla definitivamente.

Esto de las polémicas de los jueces y el “hate” (odio), ¿es parte del crecimiento de un movimiento que empezó con unas decenas de asistentes y ahora se cuentan por miles?

Sí, además que en estos tiempos es así, toda la sociedad se basa en el anonimato de las redes sociales, en el ciber bullying, en los grupos de odio, entonces no solo ataca al freestyle, sino que nos toco vivir en la consecuencia de los tiempos que estamos pasando. Una sociedad que encuentra en las redes sociales una forma de dar opiniones que no siempre son positivas.

¿Cómo hace Aczino para sobrellevar eso? Esto teniendo en cuenta que hay freestyler que se retiran de las competiciones por el “hate”.

Lo mejor es no darle importancia, si hay gente que te insulta te va a herir de alguna forma, pero trato de no tomarlos en cuenta. Muchas veces la crítica es constructiva y es bueno escucharla, hay veces que los halagos son vacíos también, y no te los puedes tomar en serio porque esos halagos te pueden cegar la cabeza, así como las críticas te pueden desmotivar.

¿Qué estás preparando ahora musicalmente? ¿Se viene un nuevo disco luego de Inspiración Divina?

En 2017 salio Inspiración Divina y estoy preparando un nuevo larga duración para el próximo año, pero iré sacando sencillos. Este año lanzaré un par de tracks.

¿Habrá algún feat ahora que está de moda?

Sì, de hecho como que aún no están plasmados los feat, pero he tenido feat ahí “locochones”. Estuve con un grupo de rocanrol de México llamado “Los de abajo” con quienes hice una canción llamada “Tu cintura” el año pasado. Ahora voy a colaborar en una canción de cumbia. Voy a meterme a componer en otros estilos, obviamente rapeando, pero quiero incursionar en el mundo de la música.

No cierras las puertas a seguir explorando siempre con el rap otros ritmos

Claro, y más que todo con gente importante como “Los de abajo”. Me gustaría también tener un feat con Fiden Nadal, exvocalista de Todos tus muertos, que es del género reggae. Incluso he tenido un par de conversaciones con él para hacer algún tracks. También quiero trabajar con raperos de España que respeto mucho. Hay un poco de todo.