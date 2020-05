Una luz al final del túnel para los transportistas que han visto reducidos sus ingresos durante la pandemia. La presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), María Jara, informó que esta semana se aprobaría el presupuesto para el subsidio para financiar la sostenibilidad del sistema de transporte urbano en Lima y Callao, durante la emergencia nacional por la COVID-19.

“Es un subsidio que se tiene que dar y que en este momento está siendo presentado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que se tome la decisión”, dijo la funcionaria a Radio Nacional.

La titular de la ATU adelantó sobre el presupuesto para esta iniciativa que dependerá del MEF realizar los ajustes antes de su aprobación. En esa línea, invocó a los transportistas a tener paciencia y tomar en cuenta que el MEF tiene una serie de urgencias que debe atender dada la coyuntura.

“Lo sensato es que esperemos a esta decisión que se tome junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, y una vez que esté cerrado, seguramente los ministros van a dar cuenta de la decisión final que se ha tomado”, sostuvo.

En conversación con el diario Ojo el gerente de operaciones de la empresa de transportes El Rápido, Herbert Quispe, informó que confía en que se apruebe el subsidio, pues están trabajando a pérdida y generando atrasos en el pago de las letras de unidades.

“Actualmente no llegamos ni a cubrir el costo de la gasolina debido al cumplimiento de los protocolos sanitarios. Las letras de pago de los buses nuevos se están acumulando. A pesar de eso no subimos el pasaje por consideración a nuestro público. Confiamos en la aprobación del subsidio”, dijo.