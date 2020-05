La falta de ingresos en el hogar, producto del aislamiento social obligatorio debido al estado de emergencia producto de la pandemia del Covid-19, ha ocasionado que las cuentas se acumulen. Y si bien los servicios como agua y energía eléctrica se han podido prorratear, este no es el caso de los alquiles o pagos de hipoteca; situación que tiene con más de un dolor de cabeza a miles de padres de familia por el temor a ser desalojados.

La abogada Annabelle Pari Galindo, explicó que el desalojo puede proceder cuando se deja de cumplir con el pago del alquiler por más de dos meses y medio y si el plazo del contrato de alquiler ha culminado y no se ha renovado. Pero, ¿hay forma de impedir un desalojo si no se ha llegado a un acuerdo con el propietario? La especialista fue enfática en responder que no.

“No, lo que se puede hacer es exigir al dueño de la propiedad, que cumpla con los procedimientos legales establecidos por Ley, para evitar vulneración del derecho de posesión de los inquilinos. El desalojo es un procedimiento legal que, protege el derecho a usufructo de los propietarios respecto al bien inmueble de su propiedad”, dijo Pari Galindo.

Si bien es cierto, la normativa legal protege los derechos de los propietarios, también es necesario que, los inquilinos conozcan que, legalmente el derecho les asiste, incluso si están siendo desalojados debido a pagos atrasados de alquiler o vencimiento del contrato.

“En el Perú el proceso de desalojo se tramita vía proceso judicial sumarísimo, previa conciliación extrajudicial y requerimientos, en ningún caso amenazas verbales o físicas. Ya que en caso de recibirlas se podría denunciar ante la policía o el ministerio Público por la comisión de los delitos de turbación a la posesión, amenazas, lesiones y otros”, finalizó la letrada.