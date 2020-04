A los 16 años, Cyntoia Brown fue condena a cadena perpetua por asesinar a Johnny Mitchell Allen, un veterano del ejército de los Estados Unidos y agente inmobiliario de 43 años, quien le pagó por sus servicios sexuales.

Según relató ante un tribunal de Tennessee, Brown disparó a su agresor la noche del 6 de agosto de 2004 en defensa propia porque temía por su vida.

Ella acordó tener sexo con Allen por 150 dólares. Él la llevó a su casa, le mostró su colección de armas y la maltrató. En un momento, Brown mata a Allen con un arma que llevaba, robó 172 dólares, varias armas de fuego y una camioneta Ford F150. Minutos después, se encontró con Garion McGlothen, su proxeneta.

La condena

Cyntoia Brown llamó al 911 y, siendo menor de edad, fue arrestada y acusada de homicidio premeditado y robo agravado.

La fiscalía señaló que Brown no había estado en peligro y que asesinó a Allen para robarle. Finalmente, fue declarada culpable de prostitución, robo y asesinato y sentenciada a 51 años de vida en prisión.

Brown cumplió su condena en la Prisión de Tennessee para Mujeres, un establecimiento de máxima seguridad en Nashville.

Vida tormentosa

Cyntoia Brown quedó embarazada a los 15 años de un hombre inubicable y durante su gestación consumió mucho alcohol. La niña nació con malformaciones. Después del nacimiento de su hija, abusó del crack y la dejó en adopción.

En 2004, huyó de casa y empezó a relacionarse con Garion McGlothen, quien devendría en su proxeneta. Pese a que Brown era el soporte económico de ambos, él la amenazaba, golpeaba y violada sin piedad.

El 30 de marzo de 2005, un hombre llamado Quartez Hines mató a balazos a McGlothen, de 24 años.

El indulto

El 6 de diciembre de 2018, la Corte Suprema Estatal de Tennessee emitió un fallo sobre el caso de Brown y la declaró elegible para libertad condicional en 51 años. Es decir, cuando recién tuviera 67 años.

Ese mismo año, indignadas, Kim Kardashian, Rihanna, Cara Delevingne y otras celebridades se interesaron por la causa de Brown al ser víctima de tráfico sexual y la mediatizaron para visibilizarla.

En enero de 2019, luego de pasar 15 años en prisión, Brown fue indultada. Salió de prisión el 7 de agosto del año pasado.

Su caso tuvo grandes repercusiones porque hizo cambiar las leyes del Estado de Tennessee, que ya no consideran delincuente al niño o niña víctimas del tráfico de menores.

Renovada

Brown obtuvo una licenciatura en 2015 en la Prisión de Tennessee para Mujeres y colaboró con el Sistema de Justicia Juvenil de Tennessee para ayudar a jóvenes en riesgo.

Además, el 28 de enero de 2019, se casó con el compositor y productor musical Jaime Long, quien alimentaba su fe en Dios. La ceremonia se realizó por teléfono.

Cyntoia Brown con su esposo tras salir de prisión.

En octubre de 2019, dos meses después de abandonar la prisión, Brown publicó su libro de memorias "Free Cyntoia: My Search for Redemption in the American Prison System" (Cyntoia libre: Mi búsqueda de redención en el sistema penitenciario estadounidense, en español). Lo escribió durante su encierro.

Documentales

La historia de Brow, que hoy tiene 32 años, está detallada en el documental “Me Facing Life: Cyntoia’s Story”, que dirigió Daniel H. Birman en 2011.

Hoy, casi nueve meses después de que Bronwn fuera liberada, Netflix estrena un nuevo documental titulado “Condena y redención: El caso de Cyntoia Brown”, dirigido por el mismo Daniel H. Birman.