Desde su natal Italia, Fabio Lione conversó con Diario OJO sobre lo que será el show de Turilli/Lione Rhapsody en nuestra capital. Distanciados del concepto original de la banda, pero renovándolo hacia un nuevo horizonte musical, Lione hace un análisis sobre el trabajo junto a Luca Turilli, la actualidad del género y un repaso por sus carreras.

¿Cómo están las expectativas sobre el show?

Ha pasado mucho tiempo desde que no vamos a Lima. Nos gusta mucho el país y la ciudad. Estoy seguro que tendremos un show muy increíble. Intentaré hablar en español (risas).

Lo que hicieron en Rhapsody no es solo importante para el power metal, sino para el género. ¿Cómo se ven siendo una referencia para nuevas bandas?

Creo que hicimos personal y único, que es lo más importante. Nunca intentamos copiar otras bandas, solo tratamos de seguir nuestro estilo. Escribimos una saga, nuestra primera fase estuvo conectada con lo fantástico y medieval. Hicimos un gran trabajo, creo. Además, siendo italianos, la música metal no es algo que sea muy sencillo acá. Estoy contento que la gente siga escuchando.

Tú siendo un tenor lírico, combinado con la habilidad de Luca Turilli en la guitarra, ¿dónde encontraste mayor dificultad al formar este estilo neoclásico?

En mi caso, estuvo todo bien. Yo canto con toda mi voz, algo similar a la ópera. No soy el clásico cantante de power metal. Me gusta usar la voz de cuerpo, también hacer falsetos, pero soy diferente. Para mí, fue más sencillo ingresar a este espacio, porque el sonido de mi voz va con el género épico.

La idea de llevar sus canciones a un espacio más pesado, como en “Reign of terror”, ¿partió de ustedes como banda o fue una decisión personal?

Mi idea era tener canciones agresivas. A Luca le gustó mucho este camino, pero a Alex Staropoli (tecladista y fundador) no le gustó mucho. Luego, cuando esto funcionó, Alex se dio cuenta del aporte. Bueno, por eso ahora estamos (con Luca) en otro proyecto, porque al final las cosas nunca cambiaron.

¿Se sentían libres en la etapa de Rhapsody?

Luca conoce mi voz y yo entiendo su forma de componer. Para nosotros, es sencillo ir al estudio y grabar o escribir una canción. Sé lo que él tiene en mente, así nos combinamos muy bien. Es una experiencia única. Tenemos una forma bastante pesada de trabajar, pero que no termina siendo dañina.

Ustedes empezaron en los noventa, cuando en Europa empezaba a tomar más fuerza el movimiento de black metal. ¿Cómo fue forjar este camino hacia el power metal cuando el otro estilo era predominante?

Sí, habían muchas bandas de black metal y no siempre era fácil que nos escucharan. Aún era un buen momento para el power metal, sobre todo en el mercado. Es por eso que vendimos discos. Formamos un espacio propio y sólido.

Con Turilli/Lione Rhapsody cambiaron su horizonte narrativo. Pasaron del género épico hacia un espacio más reflexivo. ¿Por qué cambiar las canciones si les funcionaba?

Luca es quien creó este nuevo espacio. Él quería escribir estas canciones, porque la saga anterior ya estaba terminada. No había mucho sentido en hacer una nueva para estos años. Además, el gusto que tenemos nosotros es distinto. Para mí, si una canción es buena, es suficiente. No me incomoda que sea de rock, pop, progresivo o fantástico. Para Luca, la música cambia, por eso ya no busca crear nada medieval. Celebramos 20 años del Rhapsody anterior, pero este es un espacio más moderno, progresivo y fresco.

Creo que los noventa fue la última gran época del metal. ¿Crees que el género se ha renovado?

Todo ha cambiado, pero hay bandas nuevas que suenan genial, aunque no me gusten. El gusto de las personas ha cambiado, ahora quieren algo más sencillo. Temas y melodías fáciles. Quizá ni escuchen un disco completo. No es la mejor situación, porque el mercado se va hacia abajo y la calidad también va por ahí. ¿Dónde está el nuevo Iron Maiden o Judas Priest? nada se compara a lo que se hizo en el pasado.