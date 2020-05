“No sé si hay límites para colaborar (con otros géneros); pero, lo que sí puede pasar es que no los conozca”, explica Feid, compositor y cantante colombiano, quien ha trabajado con artistas como Sebastián Yatra, J Balvin, Nacho, entre otros. Toma un estilo y lo lleva a su esencia, los límites se lo pone él. “FERXXO (VOL 1: M.O.R)”, su último disco, es su nueva propuesta.

En tu nueva producción se pueden escuchar géneros electrónicos en esta mezcla con la música urbana. ¿Qué otros espacios musicales exploras?

Es totalmente reggaeton. Mis influencias van desde el hip hop, R&B, la música colombiana y mi ciudad, Medellín. Eso es lo más genial que la gente que entienda como artista y lo que pasó en este disco.

¿La fusión de los ritmos latinos es una de las cualidades más importantes del reggaeton?

Más que fusionarse, es el sello de cada artista. Cómo quieres poner tu música. No es fusionar, sino saber usar las herramientas en la música latina. Los ritmos salen, pero tiene que ver con entender de dónde viene la música latina.

Eres compositor, ¿cómo renuevas el sonido musical del reggaeton?

Hay que cambiar el flow en cada canción. No se puede repetir una fórmula, y con eso cambias los temas y temáticas.

¿Te refieres al concepto de las canciones?

Cada canción va por temas distintos. Es ver la forma en la que se cuenta una historia; por ejemplo, si lo voy a hacer como un "paisa" de Medellín, o para que se entienda en todas partes del mundo. Las historias van a ser las misma, pero depende de las palabras.

En medio de la cuarentena, donde no se puede llevar la públicos y físicos, ¿cuál es el momento perfecto para escuchar “FERXXO"?

Por eso saqué este disco en cuarentena, porque no es solo para escuchar en una discoteca, sino para hacerlo en donde quieras. En casa, en tu cuarto.

Cambia el concepto del reggaeton, porque deja de ser solo para bailar...

Es la vibra de mi música. Con el reggaeton uno puede hacer lo que quiera. Yo no intento quitar ningún estigma.

¿Cómo aprovechas este tiempo de aislamiento? ¿Has visto opciones de conciertos streaming?

Estoy grabando acústicos, lanzando contenido. Un concierto ya lo hizo todo el mundo, y hacer en línea, ya me da pereza. Lo mejor es darle a la gente cosas diferentes. Sigo haciendo música, desde donde me siento más tranquilo.

Dejaste de escribir canciones para otros artistas en el 2018, ¿tuvo que ver con el crecimiento de tu carrera como cantante?

Es que uno no puede hacer dos cosas bien al mismo tiempo. Si quería escribir música para mí y también para otros, perdía mucho el tiempo. No me dedicaba a mi carrera. Ahora, lo que compongo es para mí y se aprovecha más. Me reinvento yo, ya no le doy el mi esencia a otro artista.

En esta etapa de la música digital, ustedes renuevan su material constantemente. Acabas de lanzar un disco y ya tienes nuevos proyectos de más canciones. ¿Cómo evitar que tus éxitos dejen de sonar?

La industria musical está teniendo un cambio grande en Latinoamérica. Los artistas ya no dependemos de una radio para ser grandes o volvernos globales. Dependemos de la gente. Si saco un disco y mis seguidores lo escuchan seguido, van a estar cansados de ese material. Tengo que pensar la forma de capturar un público nuevo y buscar nuevos mercados. Lanzo un proyecto con ganas de expandirme.