Human Tetris ha decidido tomar distanciamiento con su pasado. Su retorno a nuestra capital, para presentarse hoy en Lima Bar, marca una nueva etapa en sus carreras como banda, tras su separación en el 2013 y posterior reunión.

Arvid Kriger y Tonia Minaeva, dos de los integrantes agrupación junto a Maxim Zaytsev , conversaron con DIario OJO sobre el camino que está siguiendo la banda en la actualidad.

"'Memorabilia' (2018) es nuestro trabajo más personal y es con el que me siento mejor. Tomamos la decisión de separarnos porque, por mi lado, no me sentía cómodo en cómo se estaban llevando las cosas (en referencia con 'Happy Way in the Maze of Rebirth' (2012)", explicó Kriger.

De esta forma, el músico sostuvo que no tocarán los temas del primer disco de la banda, para darle mayor peso al rumbo que desean seguir. "Es difícil dejar ciertas cosas que significaron algo en un periodo de tiempo, pero tenemos que seguir adelante", expresó

Además, el compositor del grupo indicó que están preparando un próximo disco. "Para el final del invierno del 2020, estamos preparando el lanzamiento de un nuevo álbum, precisamente, del camino que queremos para Human Tetris", aseveró.

Human Tetris en Lima

Cabe destacar que las localidades para el concierto de la banda están a la venta a través de Joinnus, y el show iniciará desde las 8:00 p.m.