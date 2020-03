Leí una vez que, Iron Maiden en los ochenta, fue como el reinado de Marco Aurelio en el Imperio Romano. Tal y como el emperador sucedió a Antonio Pio, Paul Di’Anno dejaba la agrupación para darle paso a Bruce Dickinson. Así, un 22 de marzo de 1982, en una sociedad inglesa que se sumergía en la Guerra de las Malvinas, nace un álbum que, con la contundencia y elegancia del mítico gobernante, le da un giro a la esfera musical: “The number of the beast”.

Este disco no es una referencia que quedó marcada a través del tiempo; es el quiebre que tuvo Iron Maiden en aquella década para despuntar dentro de aquellas agrupaciones que pertenecían a la Nueva Ola de Heavy Metal Británico. Si antes con Di’Anno ya tenían seguidores, con este álbum lograron un ejército. Los comandantes, al compás de Steve Harris en el bajo, respondían ante la contundente voz de un joven Dickinson.

Son ocho canciones las que componen este disco. Harris encontró en el nuevo vocalista, un rango vocal que hacía temblar la tierra como una marcha de guerra. El virtuosismo de Dave Murray y Adrian Smith en las guitarras, y la batería del recordado Clive Burr, se integraron mejor que cualquier estrategia romana.

Aquello que hizo original este disco de Iron Maiden, no solo recae en el concepto clásico del sonido heredado del hard rock, las big bands o la música clásico; está en la epopeya narrativa que descifraron Harris, Smith y Burr, para analizar la realidad, la condición humana, el miedo, la soberanía y el ocultismo. Sí, similar a los manuscritos de “Meditaciones” que dejó Marco Aurelio.

Decía el emperador romano que “Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho”. Entonces, Harris responde que “He ido más allá (de la realidad) para ver la verdad” (Hallowed be thy name). Así como las hazañas de Marco Aurelio quedaron escritas para seguir siendo investigadas; Iron Maiden, en aquel 1982, marcó la historia para lo que hoy conocemos como heavy metal.

Lista de temas:

1. Invaders

2. Children of the Damned

3. The Prisoner

4. 22 Acacia Avenue

5. The Number of the Beast

6. Run to the Hills

7. Gangland

8. Hallowed Be Thy Name