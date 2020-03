Un día como hoy, en el 2009, la espera terminó. La voz de Winston Churchill se apoderaba del antiguo Estadio Nacional. No le hablaba a los ciudadanos ingleses durante la Segunda Guerra Mundial, sino a más de 30 mil almas que llegaron a escuchar a “La Doncella de Hierro”. Suena el primer acorde y la euforia dominaba el recinto, mientras Iron Maiden tomaba el país.

A los alrededores de la calle José Díaz, las luces del sol se perdían sobre las camisetas negras. Era el “Día de la bestia” y la ciudad, el clima y el orden público lo entendían. Hasta ese momento, nunca se había vivido nada parecido en este país.

La voz de Bruce Dickinson saludaba al público con “Aces High”, tema emblema del disco “The number of the beast”. Se cumple un sueño para los fanáticos que esperaron hasta las 9:00 p.m. para el concierto. Algunos llegaron desde Iquitos en lancha, otros tomaron rutas de 24 horas por tierra desde Rioja, Tarapoto o Moyobamba.

El escenario lo sacudía todo un país. Dentro y fuera del estadio, las voces se escucharon por varias cuadras en adelante. La noche nunca perdió fuerza durante las 16 canciones que regaló la banda también integrada por Janick Gers, Adrian Smith, Dave Murray, Adrian Smith y Nico McBrain.

Fueron 34 años de historia en una noche que nunca se olvidará y tampoco agota recordar. Iron Maiden tocó varios de los clásicos con los que se dieron a conocer en todo el mundo. “Scream for me, Lima”, exclamaba Dickinson antes de iniciar con el tema “2 minutes two midnight”.

Prometieron volver en dos años, y así lo hicieron; pero, esa es otra historia.