Lo mejor del EBM invade Lima

Banda de futurepop VNV Nation retorna para presentar en vivo su último disco Noire.

Uno de los proyectos más influyentes del EBM y el futurepop regresará a nuestro país para una función inolvidable. VNV Nation, originarios del Reino Unido y guiados por Ronan Harris deleitarán a sus fanáticos con lo mejor de su carrera este 15 de febrero en el centro de convenciones La Flor de la Canela, en el Centro de Lima.

Radicados en Alemania es considerada una de las bandas más grandes del Future Pop. Su gira tiene el objetivo de promocionar su último trabajo llamado “NOIRE”, que tiene éxitos que suenan en las pistas de baile como “When is the future”, con el cual se han presentado en diversos escenarios de todo el mundo que se han transformado en éxito de venta logrando categoría sold out, vendiendo todos los boletos disponibles.

En 1995, el primer album de VNV Nation “Advance and Follow”, fue realizado bajo la disquera alemana Discordia. Siguiendo al éxito de este album y al rompimiento con la disquera, VNV Nation firma con la compañía disquera alemana Offbeat para su segundo album, “Praise the Fallen”. Este album, realizado en los Estados Unidos por TVT Records, fue la pauta de una amplia popularidad en los “dance clubs” en todo el mundo.

El penúltimo álbum “Judgement” es realizado en 2017. Esta producción es, musical y líricamente, un firme paso ascendente de este fenómeno electrónico que la coloca indiscutiblemente como su álbum más poderoso. Esta producción ha obtenido el puesto número 2 es las listas americanas de producciones electrónicas de iTunes.

VNV Nation llega al Perú gracias a la productora Tumbas Eternas, responsable del show de bandas como She Past Away (Turquia), Ash Code (Italia), Equinoxious (México), Sixth June (Alemania), Das Ich (Alemania), Jesus Complex (Holanda), entre otros. Asegura tu Preventa en Fuzz Pass y en tiendas de la galería Brasil, en Jesús María.