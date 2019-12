A Darrell Lance Abbott le dispararon seis veces. Dos en la cabeza y otras cuatro en el cuerpo. Sus restos cayeron sobre el escenario donde iba a tocar con su banda, Damageplan. Nadie entendió la razón del hecho, solo quedó asimilar el momento.

Han pasado 15 años desde que todo ocurrió en Alrosa Villa, Ohio (Estados Unidos). Cuando Nathan Gale, un exmarine del referido país y que sufría de esquizofrenia y paranoia, burló todas las barreras de seguridad para atacar a “Dimebag”. Lo culpaba por un supuesto plagio, y también por la separación de Pantera.

A “Dimebag” siempre se le recordará por el camino que forjó para el metal. Es considerado uno de los 100 guitarristas más influyentes del género y también de todos los tiempos. Este es un homenaje a uno de los exponente que más destacó en la música.

Los amigos más cercanos de ‘Dimebag’ lo recuerdan como una persona bromista y con un gran espíritu. Mantuvo una amistad muy cercana con Zakk Wylde, fundador de Black Label Society. Este último le dedicó el tema ‘In This River’ tras el deceso del guitarrista.

Los inicios de Pantera, antes de revolucionar el groove y trash metal, fueron una banda marcada por el glam. ‘Metal Magic’ (1983), ‘Projects in the Jungle’ (1984) y ‘I Am the Night’ (1985) fueron los primeros discos del grupo.

Con el ingreso de Phil Anselmo como vocalista, en reemplazo de Terry Glaze, el grupo toma un nuevo camino. ‘Power Metal’ (1988) fue el inicio del nuevo camino para Pantera.