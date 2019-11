No hubo dolor que opacara la adrenalina inyectada por las bandas que se presentaron ayer en el Punk Rock Festival. Más de uno de los asistentes debe estar despertando, con la garganta inflamada, los brazos irritados, o el olor a sudor que produjeron los interminables pogos de ayer por la noche.

Aun así, existen buenos recuerdos que se prolongarán –quizá- durante días, por la energía dejada por The Offspring, Bad Religion, Aeropajitas e Inyectores. Dos décadas que se resumieron en más de cinco horas de concierto.

Ayer las masas se vistieron de negro, con símbolos antireligiosos y antipolíticos. El debate sobre los discos, la influencia de las bandas o los temas que tocarían en la capital, iban pasando con el brebaje amargo infaltable en estos festivales.

Hubo tiempo para contar anécdotas de las últimas veces que los grupos californianos llegaron a Lima. De la explosiva presentación de Bad Religion en el 2011, cuando casi derrumba el Estadio San Marcos; o del regreso de The Offspring el año pasado para el Vivo x el rock. Detalles aparte, ambas bandas regresaron al corazón de cada uno de los años en que detonaron a nivel internacional.

Setlist

Empezando por Bad Religion. La banda liderada por Greg Graffin hizo un recorrido por discos como ‘Suffer’ (1988), ‘No Control’ (1989) ‘Against the Grain’ (1990), ‘Recipe for Hate’ (1993), ‘Stranger than Fiction’ (1994), ‘The Process of Belief’ (2002), entre tantos otros. Sonaron cerca de 20 temas, que partieron del ‘21st Century (Digital Boy)’, pasando por ‘Skyscraper’, ‘Infected’, ‘You’, ‘Fuck you’, ‘Fuck Armageddon... This Is Hell’ o el cierre con ‘American Jesus’.

Con la contundencia de su presentación, saltaron luego al escenario The Offspring. Dexter Holland, Noodles, Pete Parada y Todd Morse, volvieron hasta inicios de los noventa, hasta mediados del 2000, para exponer todo su repertorio. ‘Ignition’ (1992), ‘Smash’ (1994), ‘Ixnay on the Hombre’ (1997), ‘Americana’ (1998) o ‘Conspiracy of one’ (2000), sentenciaron la noche Punk Rock en Lima.

Como el año pasado, la banda de Huntington Beach, le regaló al público sus clásicos como ‘Want you bad’, ‘All I want’, ‘Come out and play’, ‘Staring at the sun’, ‘The Kids Aren't Alright’, ‘Bad Habit’, ‘Self Esteem’, o el clásico ‘Demolición’ de Los Saicos.

Nacionales

Un espacio aparte merece Aeropajitas e Inyectores. Dos bandas peruanas que salieron con la misma energía con la que se formaron. No solo fueron coreados por el público, que reconoce varias de las canciones que tocaron estos grupos ayer por la noche, sino por los extranjeros. “Tienen bandas de punk muy buenas en Perú”, exclamó Noodles, agradeciendo toda la fuerza dejada por los locales.

FOTO: Facebook Oficial The Offspring // Garaizfoto