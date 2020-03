En la portada, Tawny Kitaen. Atraída por lo desconocido, se acerca a un sótano mientras siente las llamas que la abordan y hacen perder la razón. Un día como hoy, en 1984, el mundo también sería seducido por el disco “Out of the cellar”, el debut del grupo Ratt.

Este es el mejor trabajo de la banda. Confirmaba lo que era su EP "Ratt" (1983). Quienes lo escucharon, confirman que el sonido más pulido, acercaba a la banda a otro nivel.

“Los discos posteriores de la banda, como “Invasion of your Privacy” (1985), “Dancing Undercover” (1986) o “Detonator” (1990), tienen un par de buenas canciones, pero no al nivel del primer disco”, explica Giuseppe Risica Carella, editor de la revista Cuero Negro.

Stephen Pearcy (voz), Warren DeMartini (guitarra), Robbin Crosby (guitarra), Juan Croucier (bajo) y Bobby Blotzer (batería) le dieron vida a este álbum, que fue considerado en el Billboard 200, en el puesto siete.

“No es un disco de Glam Metal, considero yo. Este género vino de una fusión entre la onda de los setenta de New York Dolls, con un rock n’ roll. Esta era un poco más pesada, con una base de Judas Priest”, explica Risica Carella.

Temas como “Wanted Man”, “Round and Round”, “Lack of Communication” o “I’m Insane”, se convirtieron en los cimientos de una banda, que posteriormete vendería 16 millones de copias.