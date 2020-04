Si el sonido de Saxon ya era un estandarte del New Wave of British Heavy Metal, hacia mediados de la década de los ochenta los británicos alcanzaron su madurez musical. El discurso de la banda encontraba un nuevo horizonte con el álbum “Power & the Glory” (1983), pero no fue hasta el lanzamiento de “Crusader” (1984), que se consolidaron con su gran obra maestra.

Solo unos años atrás, los del condado de Yorkshire, Inglaterra, demostraron todo el alcance de su creatividad musical. Lanzaron tres discos esenciales en para el NWOBHM como “Wheels of steel”, “Strong arm of the law” o Denim and Leather"; pero no contentos con ello, se volvieron a renovar.

“Con el ‘Power & the Glory’, Saxon cambia por otros modelos mas universales de discurso romántico medieval, a conceptos referidos explícitamente de la batalla y el guerrero, como valores honorables. Este discurso llega a su consolidación y plenitud con ‘Crusader’”, sostiene José Ignacio López, coautor del libro “Espíritu del metal”.

Sin embargo, con el camino que tomaron Biff Byford, Paul Quinn, Graham Oliver, Steve Dawson y Nigel Glockler, también se generó una polémica frente a sus primeros seguidores. "Algunos (fanáticos) consideraban que 'Crusader' era un disco demasiado suave para ser parte de la sonoridad de la NWOBHM y que ya desde el álbum anterior habían dejado de ser metal. Para muchos peruanos de mi generación, son mas bien estos discos de Saxon los que sirven para conectar con el NWOBHM", explica López.

Temas como "A Little Bit of What You Fancy", "Just Let Me Rock" o "Run for Your Lives", exploraban otros matices del metal, en una época en que movimientos más underground o extremos, como el trash metal, empezaron a formarse. "Creo que para nuestras comunidades metaleras, este fue un disco importante. A lo mejor para metaleros ingleses de una generación anterior, era un alejamiento de la rudeza rocanrolera original y de la velocidad necesaria para ser categorizado como un disco anti-sistema, contracultural o rebelde", sentencia el también educador.

Este año Saxon cumple 40 años desde el lanzamiento de su primer disco homónimo. Los tuvimos hace poco en Lima. Dieron un show épico en el C.C. Festiva, con lo que reafirman su vigencia, y la de sus “cruzadas”.