Señor del taxi

Casi todos los choferes peruanos creemos siempre en una imagen religiosa que nos acompaña en nuestros viajes. Digo esto porque en la última procesión del Señor de los Milagros se vendieron, como es natural, cientos de estampitas o “detentes” que se suelen colgar en los espejos retrovisores de los autos, para que el Cristo Moreno nos cuide por las calles y caminos del señor.

Conozco otros taxistas que, en cambio, profesan una religión diferente de la católica y no creen en las imágenes. Eso se respeta. Conocí también a un taxista que no creía en nada, así que adornaba su taxi Tico con esos juguetes de gatitos que mueven la cabeza. Bueno, el taxista existe hasta hoy, pero su Tico y los gatitos ya se hicieron pedazos.

La Beatita

En mi taxi está colgada la estampa de una mujer milagrosa y peruana a la que llaman Beatita de Humay. Son muchos los pasajeros que me han preguntado por esa mujer que parece una monjita, envuelta en un manto negro y de mirada misteriosa. En realidad, mi padre es quien creía que esa beatita hacía milagros y, por eso, en memoria de mi viejo, mi taxi luce esa imagen santa.

Cada año, además, llevo mi taxi desde Lima hasta Pisco para saludar a la imagen en su pueblo humilde de Humay. Allá voy, si no me caigo. La Beatita de Humay, al parecer, me protege de asaltantes y de choques funestos. Y es curioso: muchos taxistas y choferes de combis y omnibuses de Ica cuelgan esa estampa en el espejo del vehículo. Todo es cuestión de fe. Yo no soy iqueño, pero no importa. Lo que vale es creer que Luisa de la Torre fue santa, y eso, al final, es lo que cuenta.

Cristóbal, el viajero

No sabía, pero mi hijo me ha contado que, en realidad, los choferes de muchos países del mundo le rezan a San Cristóbal, el patrón de los que manejan autos y de todos los que realizan viajes. Al parecer, Cristóbal fue un santo muy importante, ya que así se llama el cerro principal de Lima. Aunque, la verdad, ignoro en qué iglesia limeña se le rinde culto.

Cuenta la leyenda que Cristóbal llevó sobre sus hombros a un niño y lo hizo pasar al otro lado del río sin saber que era el niño Jesús.

Esa historia ha sido contada de muchas maneras, y lo cierto es que Cristóbal fue convertido en santo por esa acción. Así como, con buen corazón, Cristóbal trasladó al hijo de Dios, todos los que trasladan a los demás a algún destino, sea chofer de taxi o de carroza, deberían encomendarse a San Cristóbal. Digo deberían porque, insisto, cada uno con su fe; aunque, por lo que a mí respecta, a mi Beatita de Humay no la cambio por nada.