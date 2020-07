“La pandemia (por el COVID-19) ha significado para los maestros una oportunidad para innovar, más aún para aquellos que trabajan en zonas rurales y pobres donde hay brechas significativas”, afirma Jaime Montes, creador de la plataforma de aprendizaje “Ser Maestro”, que brinda soporte emocional y capacitaciones gratuitas a los maestros rurales en 20 regiones del país.

Mientras las tablets aún están en proceso de ser adquiridas, Montes cuenta que los docentes han puesto en marcha iniciativas para llegar a sus alumnos que no cuentan con herramientas tecnológicas. Una de estas ha sido determinar a un “agente educativo”, es decir, seleccionar una persona de la comunidad, que usualmente trae y lleva alimentos, para que entregue los materiales educativos y, tras una capacitación, apoye a los estudiantes.

“El agente es como un cartero pedagógico, a quien incluso se le proveía de datos de Internet y otras herramientas. Tenemos un montón de agentes tanto en la sierra como en la selva. A través de ellos se ha llegado a lugares donde no había conectividad. El docente se la ha arreglado, como se dice”, manifestó.

En otras partes, el maestro organizó a la comunidad e hicieron un pedido formal a los municipios para que puedan darles Internet ilimitado. “Otro profesor le dijo al alcalde que habían 200 estudiantes de nivel superior que no están yendo a estudiar y al ser quechua hablantes podían ser tutores. Como no tenían ingresos, lo que han hecho es apoyar a los profesores cuando ellos no podían asistir”, detalló.

Montes conoce estas iniciativas gracias a Ser Maestro, una comunidad de aprendizaje que busca llenar el vacío dejado por las autoridades y reflejado en las condiciones precarias que deben enfrentar los más de 130 mil maestros rurales del país. “Esta comunidad de aprendizaje ofrece capacitaciones a los maestros, pero primero los escucha y vela por darles un soporte emocional que les permita justamente mejorar día a día”, comenta.

Con la pandemia por COVID-19, Ser Maestro ha permitido que los docentes se conecten y puedan ayudarse mutuamente en el manejo de herramientas digitales para dictar clases. Sin embargo, la capacidad ha rebasado las expectativas de Montes, por lo que ahora está apostando por poner en marcha una aplicación de celular. Esta idea fue presentada en el concurso mundial TPRIZE Challenge 2020, organizado por MIT Solve, del Instituto de Tecnología de Massachusetts.

Tras evaluaciones, quedó entre los 10 finalistas de soluciones innovadoras. Ello le ha dado al equipo de Ser Maestro la oportunidad de ser capacitados y financiado por el MIT para crear la ‘app’. “Somos doce maestros que nos dedicamos a tiempo completo, pero hay 40 formadores que acompañan a asesor a los colegas rurales. El objetivo es reducir esas brechas en beneficio de los docentes, alumnos y la educación”, acotó.