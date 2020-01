Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Coco (30 años, Cercado de Lima). Doctora Moro, hace tres meses inicié una relación amorosa con Fernanda y las cosas van bien hasta el momento. Estoy enamorado de ella y el sentimiento es mutuo. Sin embargo, hay un tema que a algunos les puede parecer banal, pero que para mí es importante. A ella no le gusta la cerveza.

Yo prefiero esa bebida antes que el pisco, whisky y tantas otras. Y no lo digo porque es más barata, sino por el sabor y porque ya me acostumbré a tomarla. Sin embargo, Fernanda no piensa lo mismo, y respeto su posición. Ella es linda, cuida su figura y no quiere que le salga panza chelera como a mí.

Cuando éramos salientes, íbamos a bares en donde vendían principalmente cerveza. Nos divertíamos y veía que Fernanda tomaba sin problemas, aunque de a poquitos. Pensé que era normal. Sin embargo, cuando formalizamos me reveló que no le gustaba la cerveza y que prefería el chilcano, pisco sour o vino. Fue una sorpresa para mí, pero le dije que no tenía problemas en tomar esas cosas.

Después de esa revelación, empezamos a tomar en las semanas siguientes lo que a ella le gustaba. Aproveché la Semana del Chilcano para pedir el 2x1 y ella estaba contenta. El tema se complica cuando salimos con amigos y en estas reuniones todos quieren tomar Pilsen o Cristal. A veces ella es la única que toma una copa de vino u otra bebida, cuando esto pasa todos la miran extrañados.

Yo la quiero a ella antes que a la cerveza y estoy dispuesto a hacer algunos sacrificios. ¿Qué me aconseja usted, doctora?.

Ojo al consejo

Estimado Coco, me parece que ambos deben ceder. No es justo que solo tú hagas sacrificios. Fernanda también los debe hacer. Si ella te ama también puede hacer el esfuerzo de tomar la misma bebida que tú, así como tú lo estás haciendo por ella. Además, considero que los dos pueden disfrutar de las bebidas que desean, no hay motivo para preocuparse. Suerte.