Fresia (32 años, Chorrillos). Señora Moro, tengo un problema con mi novio y quisiera pedirle su consejo.

Su nombre es Francisco y hace un mes cumplimos un año de relación. Hemos vivido hermosos momentos juntos. Él es muy cariñoso y romántico conmigo, le gusta mucho la música. Sus géneros preferidos son el pop, rock y las baladas. Yo comparto este gusto con él; sin embargo, hay un artista al que no soporto por las temáticas de sus canciones: Ricardo Arjona. Me parece que sus letras esconden ciertos mensajes machistas.

En una de sus canciones dice “no sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor”, en alusión a las mujeres. Doctora, ¿se da cuenta? Para mí es una ofensa hacia nosotras. ¿Cómo un artista se puede expresar así? No obstante, mi novio no comparte esta opinión conmigo. Un día lo descubrí escuchando y cantando esta melodía y le comuniqué mi punto de vista. Francisco me dijo que era una exagerada, que era una simple canción y que él era libre de escucharla.

Eso me enojó mucho, señora Moro. No puedo creer que mi pareja no entienda mi postura y que le guste Arjona. Por este motivo, hemos discutido en varias ocasiones, ya que siento que no me comprende. Yo no quiero que escuche a ese artista y mucho menos que cante sus composiciones. Le he dicho que, si sigue con ese comportamiento, vamos a terminar. Él me ha comunicado que no puede creer que lo esté condicionando y que no le parece correcto ni justo lo que le exijo. ¿Qué puedo hacer, doctora? ¿Dejo que siga escuchando a ese artista?

OJO AL CONSEJO:

Estimada Fresia, me parece que estás exagerando con tu actitud. No hay nada de malo en que Francisco escuche las canciones de Arjona. Eso no significa que, de haber mensajes machistas ocultos, él los apoye. Por un simple gusto musical no puedes tirar por la borda tu relación. Tampoco es justo que lo obligues a dejar de hacer algo. No condiciones a tu pareja. Suerte.